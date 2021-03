Romina Power “Luci come da Barbara D’Urso”/ E Solenghi tira fuori il microfono da..

Romina Power è stata la prima protagonista della puntata di “Canzone Segreta” del 19 marzo 2021. Lo show di Rai 1 ha organizzato per lei un momento molto toccante, esibito sul palco da Tullio Solenghi, Massimo Lopez e Nino Buonocore. Prima, però, di cedere all’emozione e alle lacrime, anche la Power è rimasta qualche minuto da sola, al buio e al centro del palco sulla ormai famosa sedia. E qui, abbagliata dalle luci dello studio, ha lanciato una battuta nonché stoccata a Barbara D’Urso: “Che luci abbaglianti, sembrano le luci della D’Urso!” D’altronde non è la prima volta che la conduttrice di Pomeriggio 5 viene stuzzicata per l’utilizzo di luci molto forti sul viso per mascherare segni di stanchezza o dell’età. D’altronde da sottolineare che Barbara D’Urso è da anni grande amica di Loredana Lecciso, attuale compagna di Al Bano Carrisi.

ROMINA POWER/ Tullio Solenghi si dichiara a ‘Canzone segreta’: “Mi sono innamorato…”

La gaffe di Tullio Solenghi col microfono: “Dove l’avevi messo?”

Proprio nel corso della sorpresa organizzatale a Canzone Segreta, Romina Power ha ammesso di avere ancora un problema al ginocchio col quale combatte ormai da anni e per cui si è anche sottoposta ad un’operazione nel 2019. E non sono mancate gaffe anche da parte degli altri ospiti, come quella di Tullio Solenghi che ha nascosto il microfono (poi caduto a terra) sulla sedia, dietro la sua schiena. Questo ha dato all’amico Massimo Lopez la possibilità di lanciare una domanda: “Ma da dove lo hai tirato fuori?”, “Eh, non ti dico da dove…” la sua risposta.

LEGGI ANCHE:

Taryn, sorella di Romina Power/ "L'amore che abbiamo io e lei non andrà mai via"Linda Christian, madre Romina Power/ Unite dopo la separazione da Al Bano

© RIPRODUZIONE RISERVATA