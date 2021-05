Romina Power/ Mano nella mano con Al Bano nell’ultima foto su Instagram…

C’è anche Romina Power tra gli ospiti della nuova puntata di Top Dieci, il varietà/game show del venerdì sera di Rai1 dedicato all’approfondimento (attraverso l’analisi delle classifiche) dei temi legati alla cultura italiana degli ultimi anni, dalla musica allo sport. Romina è appena reduce dai festeggiamenti per il compleanno di Albano (il 20 maggio), in occasione del quale ha pubblicato su Instagram un post molto romantico e che fa ben sperare i fan della coppia. “Infiniti auguri, Albano!!”, ha scritto la Power a corredo di due foto che ritraggono proprio il cantante. Nella seconda, in particolare, lo vediamo molto ringiovanito mentre cammina mano nella mano con la stessa Romina. “Gli anni passano… ma chi li conta?”.

La foto in bianco e nero che li immortala insieme da giovani ha fatto molto discutere, negli ultimi giorni. Per i fan della coppia rappresenta un indizio circa il presunto ritorno di fiamma tra lei e Albano, anche se la situazione, al momento, è un po’ più complicata. Di mezzo, infatti, c’è Loredana Lecciso e i figli che Albano ha avuto con lei, Yasmine e Albano jr., con cui Carrisi vivrebbe tuttora a Cellino San Marco. Ciò non esclude che i due si vogliano ancora bene, e che il sentimento d’affetto che ha sempre caratterizzato il loro rapporto sia ancora vivo (soprattutto da parte di lei).

Sempre su Instagram, recentemente, Romina Power ha pubblicato una foto di sua sorella Taryn a cui ha aggiunto una didascalia molto toccante. Romina scrive: “How can a human miss an angel? I do. Taryn, I miss you more each day” (tradotto: “Come può un essere umano sentire la mancanza di un angelo? Io la sento. Taryn, mi manchi ogni giorno di più”). Nella foto, appartenente di sicuro a uno shooting, Taryn si libra nell’aria proprio come se fosse un angelo. Ma tra gli ultimi post non manca nemmeno un pensiero al suo lavoro e ai suoi fan: “Vorrei tornare a condividere con voi i miei pensieri, le mie canzoni, le mie emozioni”, si legge sotto a un carosello di scatti effettuati durante uno dei suoi concerti.

