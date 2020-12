Romina Power, messaggio per Ylenia Carrisi/ “La speranza è quella cosa che…”

Romina Power dedica regolarmente un messaggio e un pensiero alla figlia Ylenia. Il mese di novembre è stato particolarmente difficile per l’ex moglie di Al Bano per il compleanno della primogenita che ricorre il 29 novembre. Romina non ha mai perso la speranza di poter riabbracciare la sua bambina e, tra le storie di Instagram, ha condiviso un messaggio molto toccante in cui parla di speranza, quel sentimento che dovrebbe sempre accarezzare l’anima delle persone. Per farlo ha citato la poesia di Emily Dickinson, dal titolo “La speranza”. “La “Speranza” è quella cosa piumata che si viene a posare sull’anima. Canta melodie senza parole e non smette mai. E la senti dolcissima nel vento. E dura deve essere la tempesta capace di intimidire il piccolo uccello che ha dato calore a tanti. Io l’ho sentito nel paese più gelido e sui mari più alieni. Eppure mai, nemmeno allo stremo, ho chiesto una briciola di me”.



Romina Power, il ricordo di Ylenia Carrisi sempre vivo

Foto, video e aneddoti: Romina Power ricorda con tutto ciò che ha la bellezza della figlia Ylenia, un’anima pura che ha lasciato un vuoto profondo nel cuore della cantante che non perde la speranza di poterla rivedere un giorno. Sono tante le foto che la Power, in queste settimane, ha condiviso sui social ricevendo l’affetto dei fans. Non c’è giorno in cui Romina non dedichi un pensiero alla sua “bambina” con cui, per la prima volta, ha provato la grande emozione di diventare mamma. Oggi che Romina è anche nonna di due nipotini, figli di Cristel, nel suo cuore, c’è quel filo di speranza di poter, un giorno, vedere riunita tutta la sua grande e bellissima famiglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA