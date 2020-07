Romina Power/ “Mia sorella Taryn persona vera e semplice”

Romina Power tra gli ospiti di “Una voce per Padre Pio“, lo show presentato da Flavio Insinna, Nathalie Guetta e Nino Frassica e trasmesso sabato 11 luglio 2020 in prima serata su Raiuno. La ex moglie di Al Bano è pronta ad omaggiare il Santo da Pietralcina a cui è molto legata con la partecipazione di tantissimi amici e colleghi che si alterneranno sul palcoscenico che quest’anno, causa Coronavirus, non sarà allestito a Pietralcina, ma in uno studio televisivo a Roma. La Power torna così in tv dopo l’ultima intervista rilasciata all’amica Mara Venier a Domenica In a poche ore dalla morte della sorella Taryn. Un’intervista che ha commosso buona parte del pubblico italiano, ma che ha scatenato anche una vera e propria polemica per via dell’abbraccio che Mara e Romina si sono scambiate fregandosene delle regole per contrastare la diffusone del Covid-19. L’abbraccio, sincero e sentito, tra Mara e Romina è stato però in parte condiviso dal pubblico di Raiuno, ma anche dei social e non solo. Anche Maurizio Costanzo ha spezzato una lancia a favore delle due donne scrivendo sulle pagine del magazine Chi: “Romina Power aveva da poco saputo della morte della sorella e una tenerezza di Mara ci stava. Ci stupiamo per questo abbraccio e non per le piazze piene di tifosi o per le movide super affollate?”.

Romina Power: il dolore per la morte della sorella Taryn

Intanto non si placa il dolore di Romina Power per la prematura scomparsa della sorella Taryn Power. La sorella, infatti, è morta all’età di 66 anni dopo aver combattuto a lungo contro la leucemia. Una battaglia che si è conclusa nel peggiore dei modi, visto che Taryn non è riuscita a vincere la malattia al punto che Romina proprio da Mara Venier a Domenica parlando della sorella ha detto “è stata sfortunata”. Sui social, intanto, Romina continua a pubblicare foto e dediche per l’amatissima sorella. “Nei colori del arcobaleno, nel silenzio di un giorno più sereno, in un cielo di gabbiani, nelle scie degli aeroplani, io ti cerco tra le stelle e aldilà…” è la toccante dedicata che la ex moglie di Al Bano ha scritto pochissimi giorni fa per la sorella di cui continua a pubblicare foto d’annata o scatti inediti realizzati dalla nipote Tai Power Seeff. In particolare una foto ha colpito i tantissimi fan dell’artista che ritrae Taryn libera e felice immersa nella natura accompagnata dalla didascalia “questa immagine rispecchia in pieno lo spirito di Taryn. Felice quando immersa nella natura Circondata dai fiori del suo giardino . Persona vera , semplice e naturale . Foto di Tai Power Seeff”.



