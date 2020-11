Romina Power, morto il cognato William Greendeer/ “Ha lasciato il corpo ieri”

Ancora un lutto per Romina Power che, dopo aver perso la sorella Tary, dice addio anche al cognato William Greendeer, marito di Taryn e padre della figlia Stella. Una scomparsa improvvisa per la cantante che, con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, ha annunciato la perdita di un altro membro della sua famiglia. “Oggi voglio ricordare mio cognato, William Greendeer , che ha lasciato il corpo ieri a Viroqua, Wisconsin dove si batteva per proteggere la natura. Era il papà di mia nipote, Stella”, ha scritto Romina condividendo una foto del cognato scattata dal figlio Yari. E’ un addio sentito quello che la Power ha voluto fare al cognato, l’uomo che era arrivato nella vita della sorella Taryn che, all’epoca, aveva già tre figli e che con lui era diventata mamma di Stella.



ROMINA POWER, NUOVO LUTTO IN FAMIGLIA

La morte del cognato William Greendeer arriva in un mese particolarmente difficile per Romina Power che, in questi giorni, sta ricordando la figlia Ylenia, nata il 29 novembre 1970 e di cui si sono perse le tracce dal 1994. Attraverso una serie di foto tirate fuori dal cassetto dei ricordi, Romina sta condividendo con i suoi followers i ricordi più dolci che ha con la sua primogenita. Oggi, però, ha deciso di dedicare un pensiero William che, con il suo amore, aveva regalato giorni felici alla sorella Taryn a cui era legatissima rendendola mamma per la quarta volta con la nascita di Stella. Cordoglio da parte dei tantissimi fans che, in queste ore, si sono stretti ancora una volta intorno a Romina e alla sua famiglia.





