Romina Power, no al Natale con Al Bano e Loredana Lecciso/ Detto fatto svela che…

Il rapporto tra Romina Power e Al Bano torna ad essere protagonista del gossip. Durante la puntata di Detto Fatto in onda su Rai 2 martedì 15 dicembre, Jonathan Kashanian, nella consueta SuperClassifica, ha parlato delle tradizioni natalizie dei vip. Jonathan, in particolare, in compagnia di Bianca Guaccero, ha parlato di cosa accadrà nelle case dei vip durante le feste natalizie. Stando alle parole pronunciate in diretta da Jonathan Kashanian, Romina Power avrebbe ricevuto l’invito a festeggiare il 25 dicembre a Cellino San Marco insieme a Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi. Un invito che, tuttavia, sarebbe stato rifiutato. “Il Natale in casa Carrisi è stato raccontato da Loredana Lecciso che ai giornali ha detto che tutta la famiglia si riunirà a Cellino San Marco e l’albero sarà addobbato solo domani (oggi 16 dicembre ndr) quando a Cellino arriverà Bido che vive in Svizzera”, ha raccontato Jonathan che ha poi svelato ulteriori dettagli.

ROMINA POWER, I MOTIVI DEL RIFIUTO AD AL BANO

Romina Power, come ha spiegato Jonathan Kashanian a Detto Fatto, avrebbe rifiutato l’invito di Al Bano per festeggiare insieme il Natale per motivi di sicurezza. “La famiglia Carrisi festeggia il Natale con un cenone il 24 dicembre e con un pranzo il 25 dicembre con una grigliata curata dallo stesso Al Bano”, ha detto l’esperto di costume e gossip di Detto Fatto. Poi la rivelazione su Romina. “Non credo che ci sarà Romina Power perchè nel 2018 è stata invitata, ma ha preferito andare in Austria. Anche l’anno scorso pare abbia disertato, ma quest’anno Romina non potrà andare perchè è altamente sconsigliato trascorrere le festività con persone non congiunte. Non bisogna essere in troppi, non bisogna creare assembramenti quindi credo che non ci sarà. Non mi chiedere di più perchè non lo so”, ha aggiunto Jonathan durante la sua consueta chiacchierata con Bianca Guaccero.



