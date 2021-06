Romina Power nonna per la terza volta: Cristel Carrisi incinta/ “I nipoti sono come degli angeli ma…”

Romina Power super nonna: in arrivo la terzo figlio di Cristel Carrisi

Romina Power diventerà nonna per la terza volta. La figlia Cristel, già mamma di Kay Tyrone e Cassia Ylenia, è incinta del terzo figlio. Sposata con l’imprenditore croato – cileno Davor Luksic, Cristel Carrisi è pronta ad allargare la famiglia. Mamma e moglie a tempio pieno, Cristel è pronta a regalare il terzo nipotino a mamma Romina e a papà Al Bano. Essere nonna, per Romina Power, è una grande gioia come ha più volte sottolineato nelle varie interviste. Innamorata dei nipotini, la Power, in un’intervista rilasciata a Domenica In, ha parlato della bellezza dell’essere nonna. «Essere nonna è bello. Questi esseri sono come degli angeli, ma è anche frustrante. Non puoi decidere nulla, fanno tutto i genitori», ha raccontato all’amica Mara Venier che, come lei, racconta spesso la bellezza di condividere le giornate con i nipotini.

LINDA CHRISTIAN E TYRONE POWER NONNI ROMINA CARRISI/ "Lei si ammalò di cancro e..."

Romina Power: un’estate da nonna?

Romina Power raggiungerà la figlia Cristel per trascorrere l’estate in compagnia dei nipotini? Con due bambini ancora piccoli e, incinta del terzo figlio, Cristel Carrisi avrà sicuramente bisogno d’aiuto. Mamma Romina potrebbe così raggiungerla in Croazia per aiutarla con i nipotini e soprattutto godersi del tempo con loro. Vivendo lontana, a causa della pandemia, Romina Power non ha potuto trascorrere tutto il tempo che avrebbe voluto con i piccoli Kay e Cassia. Cristel, tuttavia, è riuscita a mostrare a nonna Romina le varie fasi della loro crescita attraverso le videochiamate. L’estate 2021, tuttavia, potrebbe regalare a Romina momento di spensieratezza e di gioia accanto ai suoi nipotini di cui è follemente innamorata.

LEGGI ANCHE:

Helen Emma Reaume e Blanca Rosa Vorhauer/ Le bisnonne di Romina Carrisi: "Donne.."Ylenia Carrisi, figlia Al Bano Carrisi/ Il mistero della scomparsa, è morta oppure no?

© RIPRODUZIONE RISERVATA