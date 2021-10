Romina Power nuovi amori dopo Al Bano?/ “Per una salsiccia devi tenere tutto il maiale”

Romina Power ospite da Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 ha percorso un viaggio a ritroso nel tempo tra ricordi di infanzia, la storia d’amore con Al Bano e qualche rivelazione piccante. Nonostante la donna abbia vissuto con il cantante la sua relazione più lunga, ben 29 anni, il primo amore di Romina Power non è stato Al Bano ma Stash con cui la donna ha dichiarato di aver vissuto un: “momento magico della mia vita”.

La donna ha poi dichiarato alla presentatrice di aver avuto altri corteggiatori dopo il cantante, ma ha anche affermato: “Quando si hanno tanti amici, figli e nipoti la vita è già piena così. Mi viene in mente una cosa che mi diceva sempre mia nonna anche se non so se è il caso di dirla… Per una salsiccia ti devi tenere tutto il maiale”. L’ultima frase di Romina Power scatena l’imbarazzo della Toffanin che dopo la frase pronunciata dalla donna si copre il volto con una mano.

Il pensiero speciale di Romina Power per sua sorella Taryn

Romina Power nel corso dell’intervista ha voluto dedicare un pensiero speciale a sua sorella Taryn venuta a mancare a causa di una leucemia, la donna ha detto: “Lei era la mia compagna di giochi da piccola e una confidente da grande. Non so perché tutti pensano che l’anima gemella dev’essere del sesso opposto. La mia era ed è Taryn e il nostro legame non si spezzerà mai”. Non sono mancati anche i pensieri alla signora Jolanda, madre di Al Bano: “Lei era diffidente. Diceva: Attrice? Uguale Tr**a”.

Silvia Toffanin ha poi voluto omaggiare Romina Power che da poco ha compiuto settant’anni mandando in onda alcuni messaggi di auguri da parte di Massimo Lopez, Iva Zanicchi, Loredana Bertè e Tullio Solenghi e parlando della sua età ha confermato di non essere ricorsa alla chirurgia estetica: “Ho il terrore di quelle cose lì. Avrei paura di non riconoscermi dopo”.

