ROMINA POWER/ Ospite della Venier dopo l’appello di Al Bano: ricucirà con la Lecciso?

A Domenica In, nella puntata di Pasqua, torna una presenza di “famiglia”: sia per la conduttrice, Mara Venier, sia per il pubblico italiano. Stiamo parlando di Romina Power, la cantante americana che ha fatto sognare tutta la Penisola con la sua storia d’amore con Al Bano Carrisi. Ed è altamente probabile che almeno una parte dell’intervista con Mara Venier sia incentrata proprio sul rapporto tra la figlia di Tyron Power e il “leone di Cellino San Marco”.

D’altronde è stato proprio Al Bano Carrisi, dal salotto di Mara Venier, soltanto poche settimane fa, a lanciare un appello alle due donne sentimentalmente più importanti della propria vita: “Il mio sogno è che Loredana e Romina un giorno si siedano allo stesso tavolo e mangino insieme. Nessuna delle due ha danneggiato l’altra. Se siete in ascolto, cara Romina e cara Loredana perché non ci incontriamo. La vita potrebbe essere breve o lunghissima. Perché non unirsi e seminare semi di pace, anziché sospetti? Il mondo è bello, dobbiamo rendere bella la nostra esistenza. Vi amo“.

ROMINA POWER OSPITE A DOMENICA IN

Conoscendo la confidenza e l’amicizia che lega Mara Venier a Romina Power è difficile pensare che la padrona di casa di Domenica In voglia mettere in difficoltà la cantante su temi spinosi; allo stesso tempo l’indole “curiosa” della zia Mara potrebbe portare la conduttrice ad indagare sui rapporti odierni tra Romina e Al Bano e la stessa Lecciso. Dal momento che l’appello di Al Bano Carrisi è arrivato proprio nel salotto di Domenica In è pressoché scontato che la Venier chieda alla sua ospite cosa ne pensa di questa proposta.

Una reunion tra i due nuclei familiari è possibile secondo Romina Power o non ci sono margini per riallacciare i rapporti con Loredana Lecciso in ragione dei veleni del passato? Chissà che il clima pasquale non riesca a realizzare il grande sogno di Al Bano! Questo pomeriggio, con ogni probabilità, ne sapremo qualcosa di più dopo l’ospitata di Romina Power a Domenica In…



