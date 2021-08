Romina Power/ Quella frecciata a Barbara D’Urso a “Canzone Segreta”…

Romina Power ospite a Canzone Segreta, lo show di Serena Rossi trasmesso in replica il venerdì in prima serata su Rai1. Per la ex moglie di Al Bano Carrisi una doppia sorpresa, anche se è ancora una volta la cantante a sorprendere tutti. Una volta arrivata in studio, infatti, la Power si siede sulla fantomatica sedia bianca con la padrona di casa che precisa “lei non sa assolutamente nulla di quello che accadrà su questo palcoscenico”. Nemmeno il tempo di finire di dirlo, che si spegnono le luci in studio.

La Power intanto sente delle voci e fa una battutaccia: “Chi è che parla? Non vedo nulla con tutte queste luci tipo quelle di Barbara D’Urso. Ti accecano”. Chiarissimo il riferimento alla conduttrice di Canale 5 che più volte ha cercato di portarla nei suoi programmi senza però riuscirci. Una frecciata che non è passata affatto inosservata, anzi è diventata come un boomerang sui social anche se la D’Urso non ha mai replicato.

Romina Power, doppia sorpresa a Canzone Segreta

La puntata di Canzone Segreta è poi proseguita con la prima sorpresa per Romina Power: ecco arrivare in studio gli amici Tullio Solenghi e Massimo Lopez che le hanno dedicato il brano “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco. Non solo, poco dopo i due hanno anche cantato “Viva la mamma”, la canzone di Edoardo Bennato considerando che la Power è una super mamma di quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina jr.

Dopo la sorpresa degli amici Tullio Solenghi e Massimo Lopez, Romina Power è stata raggiunta in studio anche da Nino Buonocore. Un altro momento davvero emozionante per la cantante visto che il cantautore le ha dedicato uno dei suoi brani preferiti: “Scrivimi”. Un momento davvero emozionante per la ex moglie di Albano Carrisi che a stento ha trattenuto l’emozione.

