Romina Power ricorda Detto Mariano/ “Non verrai mai dimenticato, ti porto nel cuore”

Detto Mariano, musicista, arrangiatore e compositore di numerosi successi della musica italiano, è morto a 82 anni a Milano. Qui era ricoverato da due settimane per le conseguenze del coronavirus. A ricordarlo con dolore è stata Romina Power con un post pubblicato sul suo account di Instagram. L’ex di Al Bano Carrisi ha condiviso una foto del musicista e grande amico e ha dedicato a lui, che ammette essere stato il testimone delle sue nozze col cantante di Cellino San Marco, un toccante messaggio. “Voglio ricordare il maestro Detto Mariano con questa foto spiritosa – esordisce la Power – scattata su una barca nel mare Egeo nel 1970 quando lui ci suggeri’ , “Ue’ ragazzi, perche’ non vi sposate?”

Romina Power e Cristina D’Avena ricordano Detto Mariano

Romina Power ricorda Detto Mariano su Instagram e ne sottolinea le tante qualità, umane oltre che lavorative: “Era di una simpatia unica e ha contribuito con i suoi arrangiamenti originali a molti dei nostri successi! – confessa la cantante e attrice americana, per poi ricordare – E’ stato testimone alle nostre nozze ed ha girato le uniche riprese dell’evento con la sua cinepresa super 8. Mariano, non verrai mai dimenticato. Ti portiamo nel cuore”, conclude. Anche Cristina D’Avena, come Romina, ha dedicato a Mariano un post su Facebook: “Oggi si è spento il Maestro Detto Mariano, uno dei grandi compositori con cui ho avuto la fortuna di lavorare nei primi anni della mia carriera”, ha scritto la cantante, “a lui devo sigle indimenticabili come Il grande sogno di Maya e Le avventure della dolce Katy.”





