Romina Power ricorda Jolanda, mamma di Al Bano/ “Mi adorava. Lei per me ha fatto…”

È un ricordo toccante quello che Romina Power ha della suocera Jolanda, mamma di Al Bano Carrisi. Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, la cantante ammette di aver avuto con la donna un rapporto bellissimo e di portarla sempre nel suo cuore. Jolanda è stata come una mamma, “Mi adorava”, ha ricordato Romina Power, svelando che è stato insieme a lei che ha voluto crescere i suoi quattro figli. “Mia suocera aveva un’ingenuità quasi da bambina, – ha esordito Romina Power in diretta su Rai 1, per poi ricordare che – con lei abbiamo cresciuto i quattro figli, io non avevo balie o babysitter, c’era lei insieme ai miei bambini che mi adorava.”

Jolanda Ottino e quella volta in cui volò a Mosca per Al Bano e Romina

Con un misto di malinconia e sorriso, Romina Power ha voluto poi raccontare un particolare aneddoto riguardante Jolanda Ottino per rendere ancora più chiaro quanto la donna fosse affezionata a lei e alla coppia che componeva insieme a suo figlio Al Bano. “Nel 2013 abbiamo fatto questo concerto a Mosca, la prima volta che siamo tornati insieme sul palco dopo la separazione personale, e quando l’ha saputo ha voluto pagarsi da sola il biglietto per arrivare lì. Ha comprato un biglietto per sentirci in prima fila, buttandosi anche verso di me per abbracciarmi. Neanche mia madre l’avrebbe fatto.”, ha concluso la Power.

