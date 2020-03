Romina Power ricorda la figlia Ylenia/ Foto con la sorella Taryn: “I ricordi…”

Rimanere chiusi in causa per giorni a causa della quarantena da a tutti la possibilità di rimanere a lungo soli con i propri pensieri ma anche con i ricordi. Lo sa bene Romina Power che, in questi giorni, ha deciso di condividere con i suoi tanti follower delle foto del suo passato, immagini personali ma anche copertine di giornale. L’ultima foto postata oggi 31 marzo è però ricca di significato e anche di dolore. Nell’immagine in questione, in bianco e nero, si vede una giovanissima Romina Power, ancora ventenne, che ha tra le braccia una bellissima bambina bionda che pare essere proprio la sua primogenita, Ylenia Carrisi. Si tratta della figlia che lei e Al Bano hanno perso e sulla quale, dal 1994, non si hanno più notizie. Nella foto insieme a loro due c’è anche un’altra bellissima ragazza: è Taryn, la sorella di Romina Power.

Romina Power, nuova foto con la figlia Ylenia Carrisi sui social

Un’immagine bellissima, un ricordo inciso nel cuore della cantante che ogni giorni rivolge un pensiero a quella figlia di cui non ha più saputo nulla. Eppure le speranze di ritrovarla un giorno sono ancora vive, come confermato di recente anche da Yari, altro figlio di Al Bano e Romina. Intervistato da Lorella Boccia a Rivelo, l’uomo ha svelato la sua teoria: “Posso immaginare che forse dopo tutto il casino che è successo dopo la sua sparizione forse non vuole entrare in un mondo dove tutta l’attenzione è rivolta verso di lei. – ha dichiarato – Questa è una delle idee che mi sono fatto. Dove potrebbe essere? Io ho due o tre idee però finché non la trovo… In un certo modo la sto cercando anche adesso“.





