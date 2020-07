Romina Power ricorda la sorella Taryn/ “Durante l’ultimo concerto insieme…”

Romina Power ricorda nuovamente la sorella Taryn, scomparsa poche settimane fa dopo aver combattuto contro la leucemia. Per Romina Power che non le ha potuto dare l’ultimo saluto, è stato un dolore grandissimo che sta ancora metabolizzando. Negli ultimi giorni, l’ex moglie di Albano Carrisi, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato tantissime foto dei momenti vissuti insieme. Immagini tirate fuori dal cassetto dei ricordi in cui Romina mostra anche inediti momenti trascorsi in famiglia. Oggi, la Power è tornata a ricordare la sorella Taryn pubblicando una serie di foto scattate durante l’ultimo concerto in cui Romina Power e Taryn cantarono insieme. Tra le due sorelle c’era un rapporto davvero speciale e con Taryn, Romina aveva voluto condividere anche il palco. “Con Taryn durante l’ultimo concerto insieme in Polonia . La mia guest star speciale“, scrive Romina.

ROMINA POWER E LA SORELLA TARYN: UN LEGAME INDISSOLUBILE

Un legame indissolubile terrà per sempre unite Romina e Taryn Power. La morte della sorella ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di Romina che, poche ore dopo aver saputo della sua scomparsa, ai microfoni di Domenica In, aveva raccontato il profondo amore che c’era sempre stato tra lei e la sorella. “Lei era anche la mia migliore amica, eravamo molto simbiosi, amavamo tutte e due le stesse cose: gli animali, la famiglia. Era una grandissima attrice. Lei amava la famiglia e i valori umili. Insegnava, si è laureata tardi, insegnava ai bambini con difficoltà e faceva lavori molto semplici. Le piaceva la semplicità, non cercava la fama e i soldi”, aveva raccontato. Ed oggi che sta cercando di colmare il vuoto lasciato da Taryn, Romina sta ricordando tutti i momenti vissuti con lei.





