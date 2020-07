Romina Power ricorda la sorella Taryn/ Foto: “Persona vera, semplice e naturale”

I pensieri di Romina Power in questi giorni sono tutti rivolti a sua sorella, Taryn. Sono trascorsi solo pochi giorni da quando è morta, dopo aver combattuto per anni contro la leucemia ma a Romina preme ricordarla nei suoi momenti più felici e spensierato. Ha allora condiviso una foto in cui Taryn è immersa nei fiori, spensierata e felice, accompagnata da questo pensiero: “Questa immagine rispecchia in pieno lo spirito di Taryn. Felice quando immersa nella natura Circondata dai fiori del suo giardino . Persona vera , semplice e naturale . Foto di Tai Power Seeff”, ha ricordato la contante che ha poi mostrato ai suoi follower anche altri momenti di Taryn risalenti a un po’ di anni fa.

Romina Power ricordaq la sorella Taryn: il figlio Yari “Mi manca”

In una delle foto pubblicate nelle ultime ore, Romina e Taryn Power sono giovanissime, una accanto all’altra, e si abbracciano guardando sorridenti l’obiettivo. Simpatico è invece il video, in bianco e nero, in cui Romina e sua sorella maggiore cantano insieme dei canti tipici pugliesi. Al loro fianco, a suonare la chitarra, c’è proprio lui, Al Bano Carrisi. “Ci piacevano i canti folk pugliesi” è la didascalia che affianca il video. Ma il feed della cantante è ormai colmo delle foto assieme a sua sorella. E non mancano i commenti dei fan. Tra questi spunta anche quello del figlio di Romina e Al Bano, Yari Carrisi, che ha scritto proprio sotto l’ultima dedica fatta dalla madre su Instagram “Mi manca”, riferito appunto alla zia Taryn.





