Romina Power/ Punge Loredana Lecciso ma lei replica e abbraccia… Al Bano!

Quella tra Romina Power e Loredana Lecciso è una guerra fredda che va avanti ormai da anni. Di frecciate in questo periodo non sono mancate anche se arrivano in particolar modo proprio dall’ex moglie di Al Bano Carrisi. La Lecciso però non si perde d’animo e, a suo modo, è sempre pronta a replicare alle stoccate della “rivale”, seppur con garbo. È accaduto anche pochi giorni fa, dopo la battuta fatta dalla Power sul palco dell’Anno che verrà. “Quando canto vicino ad Albano, non ho mai freddo”, ha detto la cantante parlando ad Amadeus, che poco prima le aveva chiesto come stesse. E Loredana? Il giorno dopo è apparsa in uno scatto proprio al fianco di Al Bano Carrisi! Nello scatto, pubblicato anche da Cristiano Malgioglio, i due sono vicini e si abbracciano. Cosa ne penserà la Power? (Aggiornamento di Anna Montesano)

ROMINA POWER E AL BANO, IL GOSSIP NON SI PLACA!

Romina Power sarà questa sera nuovamente protagonista di “55 Passi nel Sole”, lo speciale che Canale 5 ha deciso di dedicare in due serate al suo ex marito, Al Bano Carrisi, per celebrare degnamente i 55 anni di carriera del “Leone di Cellino San Marco” assieme ai loro figli e a tutto un parterre di ospiti che per l’occasione li accompagnerà sul palco: un viaggio in musica e costellato dai ricordi quello del format ideato da Endemol Shine che consentirà ai fan della storica coppia d’oro della musica italiana, dopo la puntata andata in onda sulle reti del Biscione lo scorso 28 dicembre, di rivederli assieme ancora una volta a distanza di pochi giorni dato che nelle ultime ore a far discutere è ancora l’esibizione dei due sul palco del Capodanno Rai in diretta da Potenza, in Basilicata, dove la Power si è letteralmente scatenata tra gaffe e un’inattesa rivelazione su Al Bano che ha contribuito a rinfocolare il gossip su un presunto riavvicinamento tra lei e l’ex compagno, nonostante i bene informati siano pronti a giurare che più che alla 68nne figlia dell’indimenticato Tyrone Power il cantautore sia molto più “vicino” a Loredana Lecciso. Ad ogni modo la Power dopo le chiacchierate uscite della sera del 31 dicembre non ha più detto nulla e pure sui social, oltre ad augurare buon anno a tutta la sua fan base e a postare una foto (pubblicata dalle Tenute Carrisi almeno stando al geotag) in cui inneggia alla lotta per un mondo più pulito ironizzando che sono i cartelli di “Power to the people”, non è più tornata sull’argomento.

ROMINA POWER, GAFFE IN SERIE: E I SOCIAL LA BERSAGLIANO…

Tuttavia nonostante questo Romina Power è stata letteralmente bersagliata sui social network nelle ultime ore e solamente la frase galeotta pronunciata a proposito di Al Bano (“Quando canto vicino a lui non ho mi freddo”) le è valsa qualche complimento oltre che la speranza da parte degli storici aficionados che tra i due prima o poi possa tornare anche l’amore. La cantante infatti è stata subissata di critiche durante l’esibizione di Capodanno non solo per una mise definita da molti troppo leggera date le temperature rigide in cui si è svolta la kermesse potentina ma anche per quella battuta infelice sulla volontà di festeggiare il prossimo 31 dicembre targato Rai alle Maldive, snobbando di fatto la Basilicata. Apriti cielo: a nulla è poi servita la dolce frase dedicata all’ex marito su quello che per lei è il vero caldo, tanto che il gelo (metaforicamente parlando) è sceso sul pubblico presente e solo l’intervento di Amadeus sul palco ha risolto la situazione contribuendo ad “annacquare” un’uscita che l’indomani è stata ripresa da tutti i principali mezzi di stampa.

ADDIO ALLE TENSIONI CON LOREDANA LECCISO?

In attesa di capire se tra i due vi sia nuovamente feeling o se si tratti solamente di qualcosa che resterà solo a livello artistico (va ricordato che Romina Power non ha ancora confermato se sarà sul palco di Sanremo 2020 assieme ad Al Bano, negando di aver deciso se farà anche lei da ospite d’onore e anzi spiegando alla stampa di non voler per ora tornare sull’argomento), pare che attorno alla figura del cantautore pugliese tutti e tutte abbiamo risposto a quell’appello “di pace” che il diretto interessato aveva lanciato in vista del Natale e prima della perdita dell’amata madre. E pare che sia Romina sia Loredana Lecciso (che ha trascorso il Capodanno nella Tenuta Carrisi in Puglia) abbiano provato ad accontentarlo, con Al Bano che ha passato il Natale con alcuni dei figli e la stessa Lecciso e poi la sera del 31 dicembre con l’altra ex moglie. Addio alle tensioni tra le sue due ex compagne come auspicato dall’artista che dopo il lutto vorrebbe solo “ritrovare la quiete” in quella che oramai è una sorta di “famiglia allargata”?



© RIPRODUZIONE RISERVATA