ROMINA POWER/ Sorpresa a Domenica In per i 70 anni di Mara Venier

Romina Power torna a Domenica In per fare una sorpresa a Mara Venier. L’occasione è data dal fatto che siamo ormai alla vigilia del 70esimo compleanno della “signora della domenica” della televisione italiana e in queste ore si sprecano le indiscrezioni sulla natura della sorpresa che l’ex moglie di Al Bano Carrisi confezionerà alla sua grande amica. Quel che è certo è che il tutto avverrà all’interno di quel clima quasi “familiare” che i telespettatori di Rai Uno hanno tanto imparato ad apprezzare in questi anni di conduzione di Mara Venier. Non solo, a contribuire alla sensazione di trovarsi a spiare dal televisore di casa una “reunion” tra amici e parenti anche il fatto che oltre a Romina Power sarà presente in studio anche il figlio Yari con la sua compagna italo-finlandese Thea Crudi, la donna con cui condivide un nuovo progetto artistico tra musica d’autore e spiritualità.

ROMINA POWER, SORPRESA A MARA VENIER PER I SUOI 70 ANNI

Nell’attesa di capire quali forme assumerà la sorpresa che Romina Power ha in serbo per Mara Venier a Domenica In, la speranza è che questa non vada a ricalcare in alcun modo le pesanti polemiche che scaturirono dalla penultima partecipazione della cantante. In quell’occasione a suscitare sdegno fu l’abbraccio che la padrona di casa riservò alla sua ospite in segno di commozione e partecipazione per la morte della sorella di Romina, Taryn Power. Un gesto che in tempo di pandemia suonò come azzardato e da sconsigliare, a maggior ragione perché veicolato dal programma più visto della domenica pomeriggio italiana. “Non me ne frega niente, Romina, che non ci dovremmo abbracciare“, aveva dichiarato in quel momento così toccante Mara Venier che, a distanza di tempo, nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione dimostrò di non essersi affatto pentita: “Lo rifarei“, disse. Ora la domanda è d’obbligo: lo rifarà?



