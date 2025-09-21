Nuove tensioni tra Romina Power e Al Bano Carrisi dopo le parole di quest’ultimo: “Non ha saputo mantenere i patti”
Come volevasi dimostrare la prima puntata della nuova stagione di Domenica In sarà aperta con un cantante che è stato già ospite decine e decine di volte: Al Bano Carrisi. Volente o nolente è sempre protagonista dei servizi tv o dei giornali, spesso per delle gaffe che per molti avrebbe potuto evitare di fare. Ripercorrerà di nuovo la sua carriera con un occhio preciso verso il futuro.
E ultimamente proprio lui è stato criticato dall’ex moglie Romina Power per via del suo concerto tenuto in Russia, che da anni sta occupando l’Ucraina. E il cantante è stato protagonista di una gaffe quando ha chiesto a una giornalista perché non abbia visto carri-armati e bombe in Russia, sentendosi dire che il conflitto non era lì.
Romina Power, l’attacco di Al Bano: “Non ha saputo mantenere i patti”
Intanto in una delle sue ultime interviste rilasciate a La Stampa il cantante Al Bano Carrisi ha lanciato un attacco all’ex moglie Romina Power: “Non ha saputo mantenere i rapporti secondi i quali fino ai diciotto anni i bambini restavano con me a studiare”. Per questo lui ha deciso di rifarsi una vita perché vivere in quella casa senza di loro non era possibile.
Da anni il cantante è felice con Loredana Lecciso in quel di Cellino San Marco, ma lei e la sua ex moglie proprio non riescono a siglare quella pace che lui vorrebbe tanto riuscire a godersi arrivato a una fase avanzata della terza età. Lui ci spera sempre, così come i suoi fan. Per fortuna i figli avuti da entrambe le sue donne vanno molto d’accordo.