Romina Power: “Toro Casimiro cerca casa”/ L’appello: “Salvato dal mattatoio, ora…”

Si chiama Casimiro, è un toro e cerca casa. E a cercarla per lui c’è un volto ben noto e amato della musica e dello spettacolo: Romina Power. Da sempre sensibile a questo tipo di vicende, la cantante e ex moglie di Al Bano Carrisi ha deciso di dedicarsi alla situazione di questo animale, lanciando un appello sul suo profilo Instagram. Così qualche giorno fa ha scritto: “Il toro, Casimiro di un anno e mezzo cerca casa . Salvato dal mattatoio non lo possono piu’ tenere dove sostano i poveri vitelli prima di essere uccisi. Cerco qualcuno che abbia uno spazio dove ospitare Casimiro . Le spese di viaggio a carico mio. Verro’ ad accertarmi che lui stia bene.” Insoma, Romina ci mette la faccia e la voglia di andare fino in fondo affinché Casimiro trovi una casa e stia bene.

Romina Power e l’appello per il toro Casimiro: ricevute tante offerte

Casimiro, come riporta Leggo, è stato salvato a Natale dalla macellazione ancora vitellino, “grazie a una colletta avviata dall’associazione Azzurro Ionio di Manduria (Taranto) che aveva messo in vendita tagliandi del valore corrispondente a 100 grammi di carne, per raccogliere i mille euro necessari all’acquisto dell’animale, poi comprato dal presidente dell’associazione ambientalista, Francesco Di Lauro, stregato dal quel vitellino affettuoso scoperto in un allevamento.” Proprio nelle ultime ore, Romina ha pubblicato la foto di oggi di Casimiro, svelando che qualcosa si sta finalmente muovendo. “Questo e’ il vero Casimiro . Ha quasi 2 anni . Cerca ancora un pascolo dove vivere. Ha tutte le carte in regola. Come non volergli bene?” Così l’annuncio: “Ringrazio da parte di Casimiro per le offerte di ospitalita’ . Meno male che le persone hanno ancora un cuore”.





