Romina Power tra problemi di saluti e i guai in arrivo con Loredana Lecciso/ “Le chiederà i danni per…”

Loredana Lecciso dichiara guerra a Romina Power: “Le chiederà i danni per…”

Preparate armi, scudi e spade, un vero e proprio scontro sta prendendo piede nella tenuta Al Bano: Loredana Lecciso e Romina Power sono pronte a farsi guerra. Di certo tra le due non è mai scorso buon sangue, nonostante i molteplici tentativi di Al Bano di creare una vera e propria grande famiglia per i figli (Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda, dal matrimonio con la Power, Jasmine e Albano Jr., da quello con la Lecciso) la relazione tra sua moglie e l’ex consorte è sempre stata a dir poco fragile. Stando al settimanale Nuovo TV, una fonte avrebbe fatto trapelare un gossip a riguardo: la Lecciso sarebbe pronta a “chiedere i danni a Romina”. Ma perché?

Pare che l’ex moglie di Al Bano abbia diffidato la nuova consorte dal parlare di lei in televisione: “Non deve associare il suo nome al mio, non deve parlare di me”, avrebbe detto. Frase che poco è andata giù alla Lecciso che sembrerebbe pronta a una vera e propria battaglia legale: “Un personaggio pubblico ha il diritto di raccontare la sua storia anche coinvolgendo altre celebrità che ne fanno parte”, ha rivelato la fonte. La diffida mandata da Romina a Loredana inoltre avrebbe inciso sulla carriera professionale della donna: un’ospitata in un noto programma TV, già registrata, sarebbe infatti stata cancellata. La Lecciso così ha deciso di reagire: armata di avvocati è pronta a prendersi il suo riscatto.

Mesi di grande difficoltà attendono Romina Power che, oltre a litigare, e forse avviare una lotta legale, con la moglie di Al Bano, Loredana Lecciso, sta avendo anche gravi problemi di salute… L’allarme è scattato quando la donna ha annullato la sua presenza a un noto evento spirituale a Lecce, a cui teneva molto. Scusandosi con chi l’attendeva ha detto: “Ho problemi di deambulazione che mi impediscono di muovermi, passerà ma mi dispiace. Devo ammettere che non riesco proprio a camminare”. La notizia ha shoccato tutti i suoi fan, a riprova del dolore, al concerto con Al Bano, tenutosi la sera stessa in Bulgaria, la donna si è esibita in stampelle e, spesso, sedeva anche su una sedia: “Sul suo volto ogni tanto al posto del sorriso compariva una smorfia di colore”, ha raccontano a Di Più TV uno dei presenti.

Ma non solo: pare addirittura che dietro le quinte la Power si sia vista costretta a utilizzare per gli spostamenti una sedia a rotelle! Il dolore che la donna prova potrebbe essere dovuto all’intervento al ginocchio che, lo scorso marzo, ha dovuto subire, l’ultimo di tanti altri iniziati nel 2019: “Ero arrivata al punto che non camminavo più, lentamente sto cercando di tornare in pista”, aveva raccontato al settimanale. Nonostante il dolore Romina ha dato prova di un grande talento e amore verso il pubblico regalando, come sempre, un meraviglioso spettacolo.











