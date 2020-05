Romina Power “umiliata” da Al Bano e Loredana Lecciso?/ “Tensione alle stelle per…”

Pubblicità

Il triangolo composto da Al Bano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso continua a far discutere. Stavolta ad accendere il gossip e, a quanto pare, la rivalità tra le due donne, è stato il compleanno del cantante di Cellino San Marco. Stando a quanto rivela il settimanale DiPiù, Romina Power sarebbe desiderosa di lasciare la Puglia dopo l’ennesima umiliazione subita. Sul settimanale, come riporta La NostraTv, si legge: “Romina si sente umiliata da Al Bano, pensa che misura sia colma e vuole andarsene”. Le tensioni sarebbero scoppiate proprio a causa dei festeggiamenti per il compleanno di Al Bano. Come Loredana, anche Romina era pronta a festeggiarlo con tanto di torta alla mano, cosa che pare non sia stata ben accolta dalla Lecciso. “ha preteso che Al Bano festeggiasse il compleanno soltanto con lei e i loro due figli Bido e Jasmine”, avrebbe dichiarato una fonte vicina a Carrisi.

Loredana Lecciso e Romina Power sempre più rivali: ecco l’ultimo “scontro”

Loredana Lecciso ha infatti organizzato un pranzo in famiglia per festeggiare Al Bano ma Romina Power non è stata invitata. Gesto che è però servito ad acuire la rivalità tra le due donne e, a quanto pare, a far sentire Romina “umiliata”. Il settimanale DiPiù ha raccolto alcune testimonianze di persone vicine alla famiglia che hanno raccontato: “Al Bano ha sbagliato ad umiliare Romina. Non ci si comporta così, in tutto questo Loredana sta gongolando”, si legge. Al Bano, infatti, propenderebbe per la sua compagna, cosa che spiegherebbe il comportamento avuto nel giorno del suo compleanno verso l’ex moglie.



