Romina Power: “un cane è come un figlio”/ Foto: “Abbandonarlo significa…”

Romina Power, amante degli animali, sta trascorrendo la sua quarantena con Taco, il suo cagnolino che le riempie la vita di amore incondizionato esattamente come farebbe un figlio. La cantante, su Instagram, ha così pubblicato una foto dolcissima esortando i suoi followers a non abbandonare gli animali perchè sarebbe come abbandonare i propri figli. Durante l‘emergenza coronavirus, sono tantissime le persone che stanno abbandonando i propri cani perchè convinti che gli animali domestici possano contribuire alla diffusione del coronavirus. Da più parti stanno arrivando appelli contro l’abbandono dei cani come quello del sindaco di Bari De Caro: “Gli animali domestici in questo momento difficile hanno un ruolo ancora più importante per le nostre famiglie, fanno compagnia a bimbi e anziani. Non c’e’ alcuna prova scientifica che gli animali domestici possano contribuire alla diffusione del coronavirus“, ha scritto su facebook. Lo stesso appello è stato rivolto anche dalla stessa Romina Power a tutte le persone che la seguono sui social.

Romina Power: “abbandonare un cane è come abbandonare un figlio”

Romina Power non perdona chi abbandona gli animali, indipendentemente dalla ragione. Con una tenerissima foto del suo cagnolino, infatti, la cantante spiega perchè l’abbandono di un cane equivale all’abbandono di un figlio. “I cani ci tengono più compagnia di quanto uno possa immaginare. Dipendono da noi. Sono i nostri guardiani e ci regalano amore incondizionato! Loro sono più forti di noi perchè il virus , su di loro non attacca! Abbandonare un cane è come abbandonare un figlio. Chi, avendo un cuore, lo farebbe mai”, chiede Romina. Molti fans hanno applaudito le parole della Power e si sono ritrovati d’accordo.





