Romina Power vede per la prima volta il nipotino e piange/ Il video dell’ecografia di Romina Carrisi

Romina Carrisi, prima ecografia per il figlio: Romina Power piange

Romina Power presto diventerà nonna per la quarta volta. La cantante di origine americana, infatti, dopo i tre nipotini avuti dalla terzogenita Cristel nei prossimi mesi avrà un nipotino dalla figlia ultimogenita Romina Carrisi. E quest’ultima oggi, durante la visita di controllo, ha voluto con se nonna Romina per farle ‘conoscere’ il nipotino. La figlia di Al Bano, infatti, nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram il tenero video dell’ecografia e la reazione di Romina Power alla vista del nipotino per la prima volta.

Nel video questione Romina Power appare visibilmente emozionata, una nuova vita che inizia è sempre una gioia e diventare nonne è un bellissimo traguardo nella vita come lo è vedere tua figlia, in questo caso Romina Carrisi, diventare madre per la prima volta. La cantante, vedendo il suo nipotino, esclama semplicemente: “Che bello vedere il mio nipotino in diretta.” Aldilà delle parole, tuttavia, quello che traspare dal video è l’emozione di Romina Power, che scoppia a piangere, e della figlia Romina Carrisi.

Romina Carrisi: “Oggi nonna Romina Power l’ha visto per la prima volta”

Romina Carrisi e il compagno Stefano Raselli, regista di Oggi è un altro giorno e incontrato proprio nel salotto di Serena Bortone, presto diventeranno genitori di un maschietto. Per la giovane cantante si tratta del primo figlio, mentre il regista ha già due figlie adolescenti nate da una precedente relazione. Ospite a Verissimo, la figlia di Al Bano raggiante e felice aveva annunciato la gravidanza rivelando di non vedere l’ora di diventare madre. Oggi ha voluto postare il video dell’ecografia sui social con la reazione della madre Romina Power: “Oggi nonna Romina Power l’ha visto per la prima volta”

Per Romina Power e Al Bano non si tratta del primo nipotino. I due cantante sono già nonni dei tre figli di Cristel e del marito Davor Luksic: Kay Tyrone, Rio Ines e Cassia Ylenia, quest’ultima chiamata come la zia precocemente scomparsa e che in questi giorni, in occasione del suo compleanno, è stata ricordata dalla madre Romina sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Carrisi Power (@romina_carrisi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA