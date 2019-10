Romina Power Vs Riccardo Signoretti?/ “Io e Al Bano mai più insieme? Tutte palle!”

E alla fine sembra proprio che di Romina Power e Al Bano sentiremo parlare ancora in futuro. I due non rinunciano alla musica (alcuni li vedono già protagonisti sul palco del Festival di Sanremo 2020 targato Amadeus) e nemmeno al gossip visto che tutti sembrano interessati alla soap di Cellino San Marco, ma questa volta a tirare su il sipario sul trio o sull’ex coppia, è stato Riccardo Signoretti che proprio a Mattino5 ha lasciato intendere di aver raccolto delle dichiarazioni esclusive di Romina Power in cui si capisce bene che di lei e Al Bano non si sentirà più parlare in futuro. La cosa è stata poi ripresa da alcuni siti web e ingigantita un po’ tanto che la bella attrice e cantante ha pensato bene di intervenire e dire la sua smentendo categoricamente tutto quello che è stato riportato al grido di: “Sono tutte palle”.

LA SMENTITA DI ROMINA POWER

In effetti in queste settimane è calato il silenzio su Romina Power e Al Bano. I due non sono più in tv come prima e anche la partecipazione di Loredana Lecciso a Domenica Live non ha cambiato molto le cose, cosa sta succedendo davvero? Sembra che l’avvicinamento privato tanto voluto dai fan non sia poi così reale e che i due abbiano solo condiviso una ritrovata sintonia e il palco in giro per il mondo fino a quando il loro progetto non si è avviato alla fine. Cosa succederà adesso? Al momento tutto tace sulla loro vita privata e le dichiarazioni di Riccardo Signoretti non hanno fatto altro che stuzzicare un po’ il pubblico e la stessa Romina che dopo il suo post (che potete vedere cliccando qui), anche nei commenti ci ha tenuto a ribadire: “Non credete ad una sola parola!”. Rimane da capire se le sue dichiarazioni siano legate alla vita privata o a quella pubblica…

© RIPRODUZIONE RISERVATA