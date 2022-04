Romina Vento/ L’amico Latino Puglisi: “Ero in auto con lei e Carlo 4 minuti prima”

Latino Puglisi, amico e collega di Romina Vento, morta annegata per mano del marito Carlo Fumagalli, ha parlato in esclusiva ai microfoni de “La Vita in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano e andata in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 26 aprile 2022. Il ragazzo, collega di Romina, era con lei e con Carlo in macchina prima della tragedia: “Ci siamo salutati e lei mi ha detto ‘ci vediamo domani’. Ho salutato anche Carlo, ma questo domani non è mai arrivato”, ha commentato il ragazzo.

LATINO PUGLISI: “NON HO PERCEPITO NULLA DI STRANO”

Latino Puglisi è quindi stato l’ultimo a vedere Romina Vento pochi attimi prima del delitto e questa è la ricostruzione dei fatti eseguita dall’uomo: “Alle 19.30 Romina mi ha detto che l’avevano chiamata la suocera, la cognata e la figlia, dicendo che Carlo stava male. Io non sapevo della sua depressione, solo quel giorno Romina mi aveva confidato che lui non stava bene. Quella sera siamo usciti dal lavoro alle 21.30 e l’abbiamo trovato che ci aspettava in macchina. Quando lei l’ha visto lì, mi ha proposto un passaggio e io ho accettato. Carlo era molto sereno. Il viaggio è durato meno di un minuto e non ho percepito ci fosse qualcosa di strano. Anche Romina era serena”. Erano le 21.34 quando Latino Puglisi e l’auto si è diretta poi verso il fiume: “La casa di Romina Vento era dall’altra parte. Non ho dato peso più di tanto alla direzione presa dall’auto: se avessi capito qualcosa, non sarei sceso dall’auto e sarebbe finito tutto in un altro modo”.

