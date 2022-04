Romina Vento, marito Carlo Fumagalli ha minacciato suicidio/ Portato in psichiatria

Il caso di Romina Vento, la donna annegata nel fiume Adda per “decisione” del marito Carlo Fumagalli, come ammesso da lui stesso, è stato affrontato a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, venerdì 22 aprile 2022. Dalle 9 in poi si sarebbe dovuto tenere un interrogatorio di garanzia in carcere, ma la nottata è stata drammatica, come ha riferito l’inviato del programma, Edoardo Lucarelli: “L’uomo avrebbe manifestato apertamente il desiderio di farla finita. È stato portato d’urgenza nel reparto di psichiatria in ospedale. L’interrogatorio si è tenuto lì, davanti al gip”.

ROMINA VENTO, MARITO CARLO FUMAGALLI IN PSICHIATRIA

Proprio durante l’interrogatorio, Carlo Fumagalli “ha confermato che alle 21.30 la sua auto, guidata da lui, arrivava vicino al fiume Adda e, dopo un litigio con la moglie Romina Vento, che aveva apertamente manifestato la volontà di lasciarlo, avrebbe scelto di attuare il gesto terribile ed estremo. La premeditazione attualmente non è contestata, ma non si può escludere“. Peraltro, sino a questo momento Fumagalli non ha spiegato se abbia affogato la consorte o se, invece, l’abbia lasciata annegare perché non sapeva nuotare. È probabile che lei non ce l’abbia fatta ed è stata trascinata via dalla corrente fluviale.

