Romolo e Olga, lite a Uomini e Donne/ “Sei un vigliacco!”, lui “Bugiarda, stai zitta”

Scoppia la lite nello studio di Uomini e Donne. Protagonisti ancora una volta Romolo e Olga, che già qualche puntata fa avevano avuto un acceso scontro, che si era però concluso con le scuse in ginocchio del cavaliere del trono Over. Oggi però, Olga lo trova al centro dello studio con un’altra dama, Fernanda, e sbotta: “Era innamorato pazzo, si è consolato subito! – e continua – Volevo pregarlo di non andare a dire a Valentino che io voglio solo i soldi, dice a tutti quelli che si avvicinano a me che io voglio i soldi, non è giusto! Io non ti ho detto questo, sei un vigliacco!”

Romolo contro Olga, nuova lite a Uomini e Donne

Romolo non rimane in silenzio di fronte alle accuse di Olga e replica pungente: “E tu sei una bugiarda! Tu devi ringraziare Dio che non scaccio la roba tua… stai bona!” A Uomini e Donne le accuse reciproche non si placano e, anzi, Olga continua ad attaccarlo: “Tu sei abituato a fare la sceneggiata, mi devi chiedere scusa per quello che mi hai detto se sei un uomo! Prima mi hai infangato poi ti inginocchi per chiedermi perdono, non sei un uomo! I miei figli hanno pianto per quell’azione che hai fatto, perché si vergognano!” Ma Romolo non è da meno: “A me hanno detto che mi dovrei vergognare per essermi messo in ginocchio di fronte a te! Ma tu mi hai stufato, stattene per conto tuo!” È solo il racconto successivo di Fernanda a placare gli animi.

