Rompe il femore a 100 anni: sbagliano ad ingessarla 3 volte/ Aperta un’indagine

A Mattino Cinque News, il caso incredibile della signora Giovanna, un’anziana di 100 anni di Lamezia Terme, che dopo essere caduta ed aver rotto il femore, è stata ricoverata in ospedale, dove le hanno ingessato però la gamba sbagliata. Tornando a casa la signora Giovanna ha quindi accusato diversi dolori, dopo di che è stata riportata in ospedale, scoperta la sbagliata ingessatura, ma anche in questo caso le cose non sono andate per il meglio, visto che Giovannina è stata ingessata per la seconda volta ma in maniera errata, e forse dovrà recarsi per la terza volta in ospedale.

Alice Neri, la suocera: "Vogliamo la verità per la bambina"/ Il marito: "Attendo dati certi"

Mattino Cinque News ha intervistato in diretta a Canale 5, Rosetta, la figlia di Giovanna: “La mattina del 21 maggio, domenica, mia mamma è caduta e siamo andati in ospedale, dove è stata ricoverata, è stata ingessata la gamba sinistra anzichè quella destra, dopo un giorno è stata dimessa e quando è tornata a casa ci siamo accorti della sbagliata ingessatura”.

16ENNE ACCOLTELLA PROF AD ABBIATEGRASSO/ “Marito docente aveva già bocciato l'alunno”

ROMPE FEMORE, ANZIANA 100 ANNI INGESSATA PER SBAGLIO TRE VOLTE, VECCHI: “LA SUA VITA E’ A RISCHIO”

E ancora: “Quando è venuta a casa si lamentava dei dolori allucinanti, quindi ho chiamato il 118, è stata riportata in ospedale e le hanno ingessato la gamba giusta ma è stato fatto un altro sbaglio. I medici ci hanno chiesto scusa. Mia mamma respirava molto male quel giorno, pensavo che stesse per morire”.

Come detto in apertura, però, non è finita qui, visto che la seconda ingessatura è stata fatta in maniera errata: “Dovevano ingessarla sopra il ginocchio visto che il femore parte da sopra il ginocchio. Appena è possibile e appena si sente meglio la riporteremo in ospedale”. Francesco Vecchi ha aggiunto, commentando il caso del femore della povera anziana di 100 anni: “Noi parliamo di un caso e di una ingessatura e da casa può sembrare una cosa che si risolve, ma quando una persona ha 100 anni col femore non si scherza, stiamo giocando con la vita della signora Giovanna. Quell’ingessatura – ha ribadito il conduttore – mette a rischio la vita della signora, e sicuramente è una tortura di dolore per una signora che non lo merita”. Dopo quanto accaduto è stata aperta un’indagine per capire nel dettaglio cosa sia accaduto.

Busta con proiettile a Fugatti, Provincia Trento/ Brambilla: “Anche io minacciata”

© RIPRODUZIONE RISERVATA