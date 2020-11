Romulus, da oggi su Sky Atlantic/ Serie tv epica di Matteo Rovere: la nascita di Roma

Sky Original presenta il suo nuovo titolo, Romulus, la serie tv epica che narra la storia della nascita di Roma secondo il regista e showrunner Matteo Rovere. L’imperdibile serie farà il suo debutto oggi, venerdì 6 novembre 2020, a partire dalle ore 21.15 su Sky Atlantic con possibilità di vedere gli episodi anche in streaming su Now Tv. Al centro della storia, un imperdibile racconto di guerra, fratellanza, passione, coraggio e paura ambientato nel Lazio dell’ottavo secolo a.C., alla vigilia della costruzione della futura Capitale d’Italia. Il regista Matteo Rovere, intervistato da Sky Tg24 alla vigilia dell’esordio di Romulus ha indicato tre motivi per i quali la serie non potrà essere per niente al mondo persa: “Anzitutto perché è un prodotto italiano che racconta una grande avventura e che la racconta secondo i codici del suo genere di appartenenza”, ha spiegato. La serie narra le vicende di uomini e donne che sono chiamati a trovare il loro spazio in un mondo complesso e con regole difficili rispetto alle nostre.

ROMULUS, SERIE TV DA OGGI SU SKY ATLANTIC: PERCHÉ GUARDARLA

I personaggi della serie Romulus non sono poi così tanto distanti da noi, pur essendo attivi in una epoca lontanissima. Lo ricorda il regista Rovere, alla sua prima esperienza dietro la macchina da presa (per una serie tv si intende). Ciò lo si evidenzia soprattutto nei tre protagonisti, Yemos (Andrea Arcangeli), Wiros (Francesco Di Napoli) e Ilia (Marianna Fontana). “In particolar modo nel personaggio di Marianna, che all’inizio è una vestale, ma che poi diventa tante cose diverse”, aggiunge il regista. Romulus si rivolge anche un pubblico femminile che vuole approcciarsi ad un prodotto di avventura come questo, abitato però da grandi personaggi. C’è un terzo motivo, infine, per il quale vale la pena sintonizzarsi questa sera su Sky Atlantic: “Perchè Romulus è una serie sulla genesi del potere, su come il potere si crea e viene gestito, quindi siamo all’origine di tutto, del pensiero e dell’organizzazione dell’Occidente”. Nella serie emerge anche cosa significa avere la grande responsabilità di dover guidare gli altri. Gli episodi sono in tutto dieci ciascuno con un proprio livello di racconto e capaci di divertire e intrattenere gli spettatori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA