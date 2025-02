Uno dei principali interpreti del suo tempo, chi è Ron: carriera e successi

Da Vorrei incontrarti fra cent’anni a Non Abbiamo bisogno di parole, sono solo alcuni esempi dei grandi successi cantati da Ron e per i quali, ancora oggi, l’artista pavese è molto amato. Una grande carriera con cui Ron in tutti questi anni ha protetto il suo privato. Una scelta ponderata e ben precisa, dettata dalla volontà del cantautore di non mescolare gli aspetti personali alla carriera. I momenti difficili, tuttavia, non sono mancati nel corso della sua vita.

C’è stato un avvenimento che ha completamente ribaltato le prospettive di Ron, emotivamente scosso dalla malattia degenerativa che colpì l’amico fraterno Mario Melazzini. Era il 2005 e il cantante decise di fermarsi, evidentemente per riflettere e stare vicino all’amico. “Non so se augurare ad altri quanto suc­cesse a me, è sofferenza”, ha detto in una intervista di alcuni anni fa sulle pagine di Avvenire.

Ron, il dramma della malattia che colpì l’amico fraterno: “Ho imparato tante cose”

“Ma senza quella tra­gedia non saprei la fortuna di vivere né come fare il mio mestiere con un senso”, ha spiegato Ron. Che è certo di una cosa: “Molta gente pur avendo tutto è infelice. Ecco, un’espe­rienza di vita vissuta come quella che ho speri­mentato io può far capire molte cose”. Un’esperienza che, seppur indirettamente, lo ha segnato profondamente e ha cambiato il modo in cui approcciare e interpretare la vita.

Lato artistico, gli ultimi album di Ron risalgono al 2018, con ‘Lucio!’, il progetto dedicato interamente all’indimenticabile Lucio Dalla, e al 2022 con l’album Sono un figlio. In carriera il cantante ha vinto numerosi premi, tra cui il prestigioso Premio Mia Martini e il Premio Tenco alla Carriera.

