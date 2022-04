Ron, chi è e vita privata/ Il successo musicale e il legame con Lucio Dalla

Ron, qual’è il suo vero nome?

Rosalino Cellammare è un cantante, attore e autore italiano conosciuto da tutti semplicemente con il nome Ron. Il cantante è nato e cresciuto in provincia di Pavia e si è avvicinato alla musica fin da piccolo quando, sotto consiglio di suo fratello pianista ha partecipato a diversi concorsi canori dove è stato notato da un talent scout della RCA.

Nel 1970, a soli 17 anni, il cantante ha partecipato al Festival di Sanremo dove ha trionfato, aggiudicandosi il primo posto, nel 1996 con il brano “Vorrei incontrarti fra cent’anni” cantato in coppia con Tosca. Il primo vero successo di Ron arriva nel 1980 con la canzone “Una città per cantare” un arrangiamento in italiano scritto da Lucio Dalla della canzone “The Road” di Danny O’ Keefe nel 1972.

Ron, la sua grande amicizia con Lucio Dalla

Nel corso della sua carriera Ron ha scritto anche alcuni pezzi memorabili per alcuni suoi colleghi tra cui spicca il lavoro per Lucio Dalla con “Attenti al Lupo” e “Piazza Grande”. Il rapporto tra i due cantanti era molto intimo a tal punto che in molti hanno sospettato una relazione tra i due che però non ha mai avuto né una conferma né una smentita dai diretti interessati.

Nel 2018 Ron ha presentato al Festival di Sanremo un pezzo inedito scritto proprio da Lucio Dalla, intitolato “Almeno Pensami” che racconta di un amore non corrisposto. Il brano era inserito nell’album “Lucio” in cui il cantante ha omaggiato il cantautore bolognese con la reinterpretazione di alcuni dei suoi brani più famosi. Il 22 ottobre 2021 il cantante ha pubblicato il secondo singolo del suo album che verrà pubblicato in occasione dei suoi 50 anni di carriera, intitolato “Sono un figlio”.

