Chi è Ron, il cantautore nato in provincia di Pavia che negli anni ha incantato l'Italia con la sua poesia? I successi e le collaborazioni

Nato in provincia di Pavia con il nome di Rosalino Cellamare, Ron ha cominciato a cantare fin da giovanissimo. Il fratello, Italo, era infatti un pianista e fu proprio lui ad avvicinarlo al mondo della musica, facendolo appassionare. Il suo talento è stato evidente fin da piccolissimo: così, la famiglia ha spinto Ron a prendere lezioni di canto dalla professoressa Adele Bartoli, che lo iscrisse a numerosi concorsi fin da piccolo. In uno di questi fu notato da un talent scout che lo portò a Roma, permettendogli di firmare il suo primo contratto.

A soli 16 anni, Ron ha preso parte per la prima volta al Festival di Sanremo: era il 1970 e prese parte, in coppia con Nada, con il brano “Pa’ diglielo a Ma’” alla kermesse musicale. Da quel momento Ron cominciò a lavorare con grandi artisti, come Lucio Dalla: con lui scrisse anche diversi brani, collaborando a lungo sia con il cantautore bolognese che con Francesco De Gregori e altri grandi nomi della musica. Dopo anni di grandi successi e collaborazioni più o meno redditizie, nel 1996 Ron ha preso parte al Festival di Sanremo in coppia con Tosca, intonando la splendida “Vorrei incontrarti fra cent’anni”. Un brano carico di emozione e di sentimento, che si è classificato al primo posto, venendo inoltre premiato come miglior composizione e miglior testo.

Ron, chi è: i riconoscimenti di una grande carriera

Nel 2023 Ron ha ottenuto il “Premio Tenco alla Carriera”, perché “si è rivelato invece la marcia costante e inarrestabile, costellata di numerosi grandi successi”. Una grande carriera, infatti, quella di Ron, che lo ha visto calcare i palchi più importanti d’Italia e del mondo, ottenendo grandissimi riconoscimenti da parte del pubblico. Tornando al passato, e al ricordo del suo primo emozionante Sanremo, Ron ha spiegato a “Vatican News”: “Salire su quel palco fu come trasformarmi in un leone. Ho passato i giorni più belli della mia vita”.