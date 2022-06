Ron confessione choc “Io fischiato dal pubblico che amava Lucio Dalla”/ L’omaggio all’amico

Ron all’Arena di Verona per l’omaggio a Lucio Dalla

Tra i grandi ospiti di Dallarenalucio, il grande evento dedicato a Lucio Dalla nella meravigliosa location dell’Arena di Verona, c’è anche il mitico Ron. Per il sessantottenne lombardo è un periodo d’oro, coi cinquant’anni di carriera compiuti e celebrati con grande entusiasmo ed un ritrovato slancio. Basti pensare al ricco programma estivo in arrivo, che prevede un ampio tour con un’orchestra sinfonica per l’artista lombardo. A settembre, inoltre, lo rivedremo con un attesissimo album di inediti comprendente il singolo, uscito da poco, “Più di quanto ti ho amato”.

Lucio Dalla, come è morto?/ Un malore dopo un concerto in Svizzera

Il cantante non vede l’ora di mettersi alla prova e di vivere, ancora, grandi emozioni. “Spero di non annoiarmi mai”, si è augurato Ron in una interessante intervista rilasciata a Il Corriere della Sera a proposito dei suoi progetti artistici. E per quanto riguarda questa sera, di certo, non si annoierà all’evento per l’indimenticato Lucio Dalla, a cui riserverà una dedica speciale.

Luca Carboni "Lucio Dalla? Dentro studio di registrazione litigavamo sempre"/ Il rapporto con il cantautore

Lucio Dalla, il ricordo di Ron: “Era un bugiardo, nel senso buono”

“Era un gran bugiardo ma nel senso buono”, ha detto Ron a proposito di Lucio Dalla. “Era un ottimista che amava confezionare i suoi racconti, immergerli in una sorta di realtà aumentata. Inseguiva la bellezza, la narrazione fantastica. Gli piaceva rendere la vita più interessante di quello che era. Come Fellini. Ogni volta, uno show, un esercizio di creatività“. Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, il cantante affronta svariati temi e fasi della sua lunga carriera.

Non mancano gli aneddoti e ai retroscena più curiosi relativi al suo repertorio. “Ad esempio prendevo fischi dal pubblico che voleva Dalla e De Gregori”. E ancora: “Scrissi ‘Attenti al lupo’ pensando a mia nonna e alla sua casetta. Lucio la sentì e disse: con questa vendiamo un milione di dischi. Ne abbiamo venduti ben di più…”.

Brunori Sas/ L'amore per Simona Marrazzo e il significato del nome d'arte

© RIPRODUZIONE RISERVATA