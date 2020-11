RON HOWARD/ “Per tutti sono ancora l’amico di Fonzie? Non è più un problema”

C’è un ospite d’eccezione per Fabio Fazio nella puntata di oggi di Che tempo che fa. Si tratta di Ron Howard, il grande regista statunitense che di recente ha diretto il nuovo film “Elegia americana”, basato sull’omonimo memoir bestseller di J.D. Vance, da novembre al cinema e dal 24 novembre su Netflix. Grande orgoglio per la trasmissione di Rai 3 nell’ospitare un cineasta che nel corso della sua lunga carriera si è tolto parecchie soddisfazioni vincendo due premi Oscar (miglior regista e miglior film) per “A Beautiful Mind” – ricevendo altre due candidature per la statuetta con Frost/Nixon -, e portando a casa un Golden Globe, due Emmy Awards ed un Grammy Award. Ron Howard ha poi ricevuto sei candidature ai premi BAFTA ed è stato in concorso una volta per l’Orso d’oro al Festival di Berlino.

RON HOWARD: “RESTO MIGLIOR AMICO DI FONZIE? NON E’ PIU’ UN PROBLEMA”

Un curriculum da capogiro per Ron Howard: ne è passato di tempo da quando vestiva i panni del timido, studioso e ben educato Richie Cunningham, miglior amico di Fonzie, nella celebre serie tv Happy Days. Intervistato poco tempo fa dal Guardian, Ron Howard ha svelato di essere stato toccato molto da vicino dal coronavirus: a contrarre il contagio sono state infatti la moglie Cheryl, che ha 45 anni e la figlia Paige, entrambe fortunatamente in maniera molto lieve. Fu proprio in quell’occasione che Ron Howard dichiarò di non vivere come un problema il fatto che, a distanza di alcuni decenni da Happy Days, e nonostante i suoi tanti successi da regista, siano ancora in molti ad identificarlo come il miglior amico di Fonzie: “Se mi da fastidio? Non più. C’è stato un tempo in cui mi sono sentito un po’ minacciato da questo. Ma, negli ultimi anni, ho imparato ad apprezzare il mio posto unico nella cultura pop”.



