Ron, l’omaggio a Lucio Dalla/ Canta ‘Anna e Marco’ nel giorno del suo compleanno

Nel giorno di quello che sarebbe stato il settantanovesimo compleanno di Lucio Dalla, uno dei più grandi cantautori della musica italiana, l’amico fraterno Ron lo ricorda con un omaggio speciale. Su ITsArt è infatti disponibile il video concerto realizzato dall’artista, con una serie di canzoni significative che vogliono in qualche modo ricordare il cantautore felsineo. Si tratta di un viaggio musicale in cui Ron riporta in vita alcuni brani realizzati insieme a Lucio Dalla, omaggiandolo con delicata commozione, ironia e soprattutto profonda ammirazione.

Di canzoni insieme Ron e Dalla ne hanno realizzate diverse, tutte magnifiche e di grande successo. Come Piazza Grande “...nata in venti minuti. Che meraviglia, mamma mia! Quanti ricordi. La canzone è nata su una barca che mi portava verso la Sicilia e c’era anche Lucio”, aveva confidato Ron a Domenica In.

Ron e Lucio Dalla, un rapporto speciale: non solo colleghi, ma anche amici

Forse non tutti sanno che a legare Ron e Lucio Dalla non c’era solo il rapporto professionale, ma anche una straordinaria amicizia. Sono davvero numerose le volte in cui il cantautore lombardo ha ribadito quanto il suo collega fosse una figura importante non solo per la sua professione, ma anche per tutti gli aspetti legati alla vita privata. Tesi che qualcuno ha messo in discussione, ma che in ogni caso non toglie nulla al percorso artistico di Ron e Lucio Dalla. Restano indimenticabili alcune canzoni realizzate a quattro mani, tra cui Piazza Grande, Attenti al lupo e Almeno Pensami, brano con cui Ron ha partecipato al 68° Festival di Sanremo.

