Ron: “Sanremo non mi è piaciuto”/ “Da anni non si scelgono più buone canzoni”

Il grande cantante, cantautore e artista, Ron, all’anagrafe Rosalino Cellamare, è stato ospite ieri sera del programma di La7, Propaganda Live, classico talk in onda tutti venerdì sera in diretta sulla settima rete. Parlando del Festival di Sanremo 2023, ha spiegato: “L’ho visto? Sì, l’ho visto. Mi è piaciuto? No, io credo che Sanremo da un po’ di anni pecchi in una cosa che è quella di non scegliere delle canzoni buone, bhe si chiama il Festival della canzone”. Zoro, il conduttore, ha replicato: “Bhè è una cosetta”.

Chiara Ferragni e Fedez, la crisi è una fake news?/ La verità in The Ferragnez 2

Ron però ha tirato dritto per la sua stroda: “Bhe comunque è già da un po’ che va avanti questo processo”. Zoro ha poi ironizzato: “Poco fa si sono esibite su questo palco Paola e Chiara con Furore e quello è uno dei pochi pezzi che si salvava”, e Ron ha aggiunto: “E’ vero, loro sono brave. Ma credo che… non mi ricordo più cosa dovevo dire”. Poi dopo essersi rinsavito ha aggiunto: “La canzone non è più importante, la musica non è più importante, è importante tutto ciò che c’è attorno, l’ascolto, i streaming, i follower… tutto questo ha sostituito ciò che c’era prima”.

Cristiana Ciacci, figlia Little Tony, tuona contro Gino Paoli/ "Se non hai le pal*e…"

RON: “SANREMO? BISOGNA AVERE UN PO’ DI PAZIENZA, L’UOMO E’ MENO STUPIDO DI QUELLO CHE SEMBRA”

“Fausto Leali entrava con un pezzo bellissimo e lo cantava in maniera splendida – ha continuato Ron – io credo che bisogna avere un po’ di pazienza, penso che l’uomo sia meno stupido di quello che sembra a volte”. Ron, 69enne artista con una lunga carriera alle spalle, ha quindi espresso il suo punto di vista, assolutamente rispettabile sul Festival di Sanremo, secondo cui la stessa kermesse avrebbe perso un po’ il focus sulle canzoni, dando invece troppo spazio al resto, a cominciare dalle polemiche, cosa che tra l’altro altri artisti hanno sottolineato in questi giorni.

LDA: esce l'album Quello che fa bene/ La reazione di Gigi D'Alessio

Ron inizierà a breve un tour: “Cantare dal vivo è la cosa che amo di più in assoluto…mi sento sempre libero di dire e suonare quello che mi piace di più. Quest’anno poi c’è la novità che oltre ai brani della mia storia potrò finalmente cantare quelli del mio nuovo album. Non vedo l’ora!!”. Prima tappa nella Marche, a Senigallia, il prossimo 8 marzo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA