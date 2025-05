Ronald Fenty, padre di Rihanna, è morto. La notizia è arrivata in data 31 maggio 2025 e subito i fan della cantante si sono riversati sul web cercando di capire come fossero i rapporti tra l’artista e l’uomo e la madre Monica Braithwaite. Purtroppo, secondo fonti americane quelli con il papà non sono mai stati molto buoni, se non negli ultimi tempi dove l’uomo l’ha pubblicamente lodata per essere una brava madre. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo la vita della cantante e la presenza dei suoi genitori.

La celebre cantante di Umbrella ha una storia molto particolare alle spalle. Nata e cresciuta insieme ai suoi cinque fratelli alle isole Barbados, è volata negli USA a soli 16 anni mostrando al mondo intero il suo incredibile talento canoro. Nel corso degli anni ha raccontato di aver avuto un’infanzia parecchio difficile ma soprattutto, dii non aver mai avuto un buon rapporto con il padre Ronald Fenty. Tutto idilliaco, a quanto pare, con mamma Monica Braithwaite: “Essere sul punto di diventare madre ha aperto nuovi orizzonti di amore e rispetto per la mia mamma, in un modo che non potrei mai spiegare!“, aveva raccontato su Instagram la cantante.

Rihanna, genitori Monica Braithwaite e Ronald Fenty: “Era cattivo con lei…“

Rihanna ha sempre raccontato di somigliare moltissimo a sua madre, di fare le sue stesse facce e di avere atteggiamenti molto simili, cosa che spesso le fanno notare anche i fan. Monica Braithwaite e Ronald Fenty hanno anche due figli, Rajad e Rorrey, cresciuti in un bungalow occupato alle Barbados. Insomma, vivevano per strada. Strada che peraltro viene oggi chiamata sotto il nome di “Rihanna Drive”, in onore della cantante. I genitori di Rihanna hanno poi divorziato quando lei aveva solo 14 anni, nel 2002, dato che come ha confessato la stessa artista nel corso degli anni, in famiglia c’era molta violenza domestica.

“Mi ha insegnato tutto, e per quanto fosse cattivo con mia madre, a volte, non era paragonabile a quanto fosse bravo come padre“, ha spiegato Rihanna nel corso del tempo. Riferendosi a Ronald Fenty, ha anche affermato di averlo denunciato facendole causa per aver sfruttato impropriamente il suo nome per trovare clienti. Così, si spacciava come manager della figlia nel 2017, elemento che ha portato Rihanna a sporgere denuncia. Negli ultimi anni, però, il loro rapporto si era rinsaldato.