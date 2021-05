Ronald Koeman ricoverato per stress/ L’allenatore del Barcellona subito dimesso

Ronald Koeman sarebbe stato brevemente ricoverato in un ospedale di Barcellona per stress, venendo poi dimesso al termine di una serie di controlli. Secondo quanto riporta Fox Sports Messico, che ha segnalato per prima il ricovero dell’allenatore del Barcellona, lo stress pare abbia giocato un ruolo fondamentale in questo breve ricovero per Ronald Koeman. Il giornalista Daniel Girones di Fox Sports Messico ha scritto su Twitter: “Ronald Koeman è stato ricoverato all’ospedale di Barcellona per colpa di uno stato di stress, ma sembra che tutto vada bene”. Di certo questa non è stata una stagione facile per Ronald Koeman e il Barcellona, con tanti alti e bassi, un campionato deludente chiuso al terzo posto, una Champions League finita male con la brutta eliminazione contro il Psg agli ottavi e tante voci sul futuro, sia della panchina sia di tanti giocatori, a cominciare naturalmente da Leo Messi. La vittoria nella Coppa del Re, unico titolo catalano in questa stagione, non può dunque bastare per rendere positivo il bilancio della stagione del Barcellona di Ronald Koeman.

RONALD KOEMAN RICOVERATO PER STRESS A BARCELLONA

La notizia del ricovero in ospedale (sia pure brece) per stress di Ronald Koeman si lega così fatalmente alle voci sulla panchina del Barcellona, che potrebbe essere una delle tante big del calcio europeo a cambiare allenatore in questa estate a dir poco frizzante sul fronte dei tecnici. In tal senso, le ultime notizie parlavano di un allenatore ancora in bilico. La stampa spagnola è divisa sul futuro del tecnico olandese, nei giorni scorsi c’è stato un incontro con la dirigenza blaugrana praticamente al completo, cioè il presidente Joan Laporta, il vicepresidente Rafael Yuste e il ds Mateo Alemany. Una riunione durata poco meno di mezz’ora, al termine della quale l’agente di Ronald Koeman ha commentato: “Buone sensazioni, ci saranno altri incontri”. L’esonero però resta possibile, anche se c’è invece chi rilancia parlando di prolungamento del contratto, sfruttando anche l’assenza di “alternative convincenti”. Ogni emittente ha la sua versione: secondo Tv3 Laporta avrebbe dato il benservito a Koeman. Questo ricovero porterà forse a un congelamento della situazione per qualche giorno, in ogni caso il futuro di Ronald Koeman al Barcellona resta in bilico.

