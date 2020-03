Ronaldo lascia la Juventus?/ Calciomercato, Psg su CR7 in caso di addio a Neymar

Cristiano Ronaldo può lasciare la Juventus? L’indiscrezione arriva da Diario Gol: la storia d’amore tra l’attaccante portoghese e i bianconeri potrebbe esaurirsi prima della naturale scadenza del contratto. Sulle tracce del fenomeno ci sarebbe il Psg: quella francese era una delle società che, nella caldissima estate che aveva poi portato Ronaldo a Torino, era tra le principali candidate “sulla carta”. Appeal, location, disponibilità economiche: tutto concorre a fare dei campioni di Francia una possibile destinazione per Ronaldo. Era vero due anni fa, sarebbe vero la prossima estate: naturalmente quello che andrà valutato è se il portoghese, che alla Juventus si trova benissimo, abbia davvero intenzione di cambiare aria prima che il contratto lo preveda. Era una possibilità fin dall’inizio: al momento della firma si pensava che, anche per età, Cristiano sarebbe rimasto alla Continassa non oltre le due stagioni.

RONALDO LASCIA LA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, IL PSG SU DI LUI

Ora l’ipotesi che Cristiano Ronaldo possa lasciare la Juventus in estate diventa concreta, se non altro per le voci di calciomercato: il Psg si prepara alla rivoluzione, abbiamo già detto della delicatissima posizione di Thomas Tuchel – e di un Massimiliano Allegri che sarebbe in pole per sostituirlo – ma anche dell’addio di alcuni elementi della rosa, da Mauro Icardi (che potrebbe non essere riscattato) a Neymar. Proprio il brasiliano è il bandolo della matassa: tra lui e Kylian Mbappé i transalpini terrebbero quest’ultimo anche per ragioni anagrafiche, dunque O’Ney sarebbe destinato alla partenza e, con i soldi della sua cessione, il Psg si fionderebbe su Cristiano Ronaldo che viene ritenuto la figura ideale per dare l’assalto alla Champions League. Mancare la vittoria del trofeo però vorrebbe dire che il portoghese resterebbe ancora alla Juventus per riprovarci: insomma, forse Leonardo deve fare il tifo per i bianconeri?

In più, va ancora chiarito un problema non di poco conto: dove potrebbe andare a giocare Neymar? Qualcuno ha già ipotizzato uno scambio, alla pari o meno, tra lui e Cristiano Ronaldo: il brasiliano già in passato era stato accostato alla Juventus e ora potrebbe arrivarci davvero. A dirla tutta al momento c’è una sola squadra dove vedremmo piazzato il numero 10 del Psg, ed è il Barcellona: i blaugrana possono pensare al ritorno che stava già per concretizzarsi un’estate fa. Neymar sarebbe felicissimo di tornare, anche se chiaramente dovrebbe aspettare che i catalani pensino alle cessioni e, soprattutto, abbandonino la pista Lautaro Martinez che invece è assolutamente concreta. Tanti intrecci, e allora i tifosi della Juventus possono sperare che Cristiano Ronaldo onori fino in fondo il contratto che lo lega ai bianconeri e non parta tra qualche mese…



