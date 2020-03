Ronaldo resta alla Juventus?/ Calciomercato, possibile il rinnovo per altri due anni

Cristiano Ronaldo può restare alla Juventus oltre la scadenza del contratto: l’indiscrezione arriva dal The Sun, che riporta come la società bianconera potrebbe offrire un rinnovo per altre due stagioni. Attualmente l’ingaggio di Ronaldo scade nel giugno 2022; qualcuno si chiedeva se il portoghese l’avrebbe effettivamente rispettato (si parla anche di un addio al termine di questa stagione), addirittura ora viene ventilata l’ipotesi di un prolungamento fino al 2024 che porterebbe CR7 a vestire la maglia bianconera ben oltre il suo trentanovesimo compleanno. Il motivo? La Champions League: stando a quanto si dice dall’Inghilterra, Ronaldo si sarebbe messo in testa di vincerla con la Juventus. Dunque, qualora non dovesse farcela entro i termini dell’attuale accordo, firmare un rinnovo potrebbe essere una possibilità concreta; magari per una sola stagione con opzione per una seconda, ma in ogni caso al momento pare che la storia d’amore tra i campioni d’Italia e il fuoriclasse portoghese sia destinata a durare. Naturalmente, si tratta appunto di indiscrezioni: dipenderà anche dal volere di Andrea Agnelli che dovrà decidere, quando arriverà il momento, perché stiamo parlando di una cifra non indifferente (per usare un eufemismo) che nemmeno la Juventus può permettersi di sborsare a cuor leggero.

RONALDO RESTA ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, IPOTESI RINNOVO

Nel parlare della possibilità che Cristiano Ronaldo resti alla Juventus, The Sun ha anche disegnato quella che potrebbe essere la squadra bianconera che verrà: la difesa rimarrebbe invariata, a centrocampo ci sarebbe Houssem Aouar (in alternativa Paul Pogba) mentre davanti anche il quotidiano inglese, riprendendo quanto si dice in Italia, schiera Harry Kane al fianco del portoghese. Sarebbe un 4-3-1-2, anche se sappiamo bene che la posizione di Paulo Dybala può variare portando Maurizio Sarri a lanciare il suo classico tridente offensivo; a dire il vero nello schema del Sun ci sarebbe qualcosa da rivedere, per esempio il fatto che come perno di centrocampo ci sia Blaise Matuidi (con Aaron Ramsey sull’altra mezzala), quel posto sarebbe di Rodrigo Bentancur o eventualmente di Miralem Pjanic ma qui si sta parlando in maniera specifica dell’attacco. La Juventus sogna in grande: visto il rendimento attuale di Cristiano Ronaldo, 25 gol stagionali e serie da 11 partite di Serie A a bersaglio, tutti i tifosi hanno la speranza che il portoghese possa rimanere un calciatore bianconero a lungo, a dispetto dell’età che avanza inesorabile. Sull’argomento, sarà fondamentale anche il modo in cui terminerà questa stagione…



© RIPRODUZIONE RISERVATA