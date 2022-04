Ronaldo shock: strappa telefono a tifoso 14enne autistico e lo rompe/ Cos’è successo

Cristiano Ronaldo shock dopo la sconfitta contro l’Everton. Visibilmente alterato dopo ko, il portoghese si è reso protagonista di un bruttissimo gesto nei confronti di un giovane tifoso autistico di appena 14 anni. Il supporter della squadra avversaria, intento a riprendere l’uscita dal campo dei giocatori diretti verso il tunnel, si è visto strappare il telefono dalle mani da CR7, che lo ha poi gettato a terra con foga, lasciando di stucco non solo il giovane ma anche gli altri presenti.

Il tutto è nato dopo la sconfitta del Manchester United a Goodison Park per mano dell’Everton, quartultimo in Premier League. Un ko che ha fatto innervosire non poco i Red Devils e Cristiano Ronaldo, che infuriato per il risultato e per l’infortunio alla gamba sinistra riportato, nel tunnel per rientrare negli spogliatoi si è reso protagonista del brutto gesto. Le immagini hanno subito fatto il giro del web e hanno reso necessario un intervento proprio da parte del campione portoghese e non soltanto.

Cristiano Ronaldo rompe il telefono del tifoso e si scusa su Instagram, ma…

Dopo aver compiuto il bruttissimo gesto, Cristiano Ronaldo ha provato a scusarsi su Instagram. Un post per chiedere perdono è arrivato poco dopo il match: “Non è facile affrontare le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo affrontando ma dobbiamo sempre essere rispettosi, pazienti e dare l’esempio a tutti i giovani che amano questo bel gioco. Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita all’Old Trafford in segno di fair-play e sportività”.

La madre del ragazzo è però infuriata. Al Liverpool Echo, ha rivelato: “I giocatori del Manchester United stavano tornando negli spogliatoi. Eravamo a Park End, proprio vicino al tunnel e mio figlio li stava riprendendo. A un certo punto ha messo giù il telefono perché Ronaldo si è tirato giù il calzino e la gamba sanguinava. Lui ha abbassato il cellulare per vedere cosa fosse successo. Ronaldo era di umore terribile e ha scaraventato a terra il telefono, facendolo cadere dalla mano di mio figlio. Poi ha continuato a camminare. C’è ancora il livido. Non riesco nemmeno a credere che stia parlando di un episodio simile. Jake era completamente sotto shock. È autistico, quindi non ha capito cosa fosse realmente successo fino a quando non è tornato a casa. È molto sconvolto, non lo porterò più a vedere un’altra partita. Questo era la sua prima volta, è stata una giornata fantastica fino agli ultimi secondi, quando Ronaldo ha rovinato tutto”.











