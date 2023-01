Ronaldo verso il quarto matrimonio/ Web in tilt per il “sí” di Celina Locks

Ronaldo si sposa nel 2023: il “sì” é di Celina Locks!

Il 2023 regala fiori d’arancio ai fedeli supporter di Ronaldo, dato che per l’ex calciatore brasiliano si prevedono le nozze imminenti con la promessa sposa, Celina Locks. La notizia del matrimonio in arrivo per la leggenda del calcio made in Brasile sta mandando in visibilio il popolo dei social, con un post reso pubblico da parte della promessa sposa, che anticipa pubblicamente il suo “sí” in una promessa d’amore incondizionato, destinata alla dolce metà.

Marialuisa Jacobelli/ "Picchiata dal mio ex, ossessionato e possessivo. Denunciate"

“Sì, lo voglio. Ti amo, per sempre”, é il messaggio ermetico ma significativo, rilasciato con tanto di emoticon social sibilline che rappresentano un anello e l’infinito. E nell’era Digital, quindi, il sì del matrimonio non poteva mancare per Ronald “Il Fenomeno”, via web, da parte della modella, nell’attesa per il grande passo. A corredo della inaspettata anticipazioni dei fiori di arancio, via social, Celina Locks ha pubblicato due fotografie, che sono state prodotte dalla photographer Bruna Boechat. Si tratta di immagini che immortalano i promessi sposi mentre sono in coppia e in atteggiamenti romantici.

Uomini e donne, Paola choc su Alessandro: "Faceva porno.."/ Interviene Gianni Sperti

Ronaldo si avvicina al record del suo quarto matrimonio

Nel frattempo, Ronaldo diventa un thread discusso via social non solo per il preannunciato sí dell’amata, ma anche perché lui si prepara per il quarto matrimonio. Infatti, l’ex calciatore si lascia alle spalle 3 mogli e mezza: la prima moglie Milene Domingues, la seconda Daniela Cicarelli e la terza Bia Antony. Dopodiché si é sfiorato per Ronaldo il matrimonio con la dj Paula Morais. Il motivo del final dietrofront? I due promessi sposi hanno avuto un ripensamento, per effetto della gelosia nutrita dalla giovane verso di lui. Ma con Celina Locks sembra più che mai quasi certo che il quarto matrimonio avverrà, come preannunciato via web dalla promessa sposa, che si dichiara felicemente innamorata dell’ex stella del calcio brasiliano.

LEGGI ANCHE:

Perché Federico Dainese ha abbandonato Uomini e donne/ "Non avevo trasporto mentale…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA