Ronaldo Vieira/ “Voglio segnare con la Sampdoria per mia madre che giocava a calcio”

Ronaldo Vieira ha lasciato il segno all’arrivo in Italia soprattutto per un nome che richiamava due grandi campioni del passato e cioè Luis Nazario de Lima Ronaldo noto come “Il Fenomeno” e il granitico centrocampista francese Patrick Vieira. In un’intervista a IlSecoloXIX ha voluto raccontare alcune cose del suo passato: “Mia madre giocava a calcio, dopo ogni partita mi dice che lei segnava e io non riesco mai a farlo. E’ un vero peccato che non ci siano dei video. Devo iniziare a fare dei gol per mia madre e anche per la nazionale inglese. Ho l’età ora per giocare in Under 21, ma sogno da sempre la nazionale maggiore. Certo è che qualche gol mi metterebbe più in evidenza“. Chissà che non possa iniziare a farlo sabato pomeriggio quando sarà probabilmente titolare in Lazio Sampdoria.

Ronaldo Vieira, la sua carriera

Ronaldo Vieira è nato a Bissau il 19 luglio del 1998, ma ha la cittadinanza portoghese ed è stato naturalizzato inglese. Il ragazzo è stato portato in Italia proprio dalla Sampdoria nel 2018, pescato dal vivaio del Leeds con il quale aveva debuttato tra i professionisti nella Football League Championship. Il suo debutto è arrivato nella scorsa stagione e fino a questo momento ha collezionato 26 presenze. Si tratta di un centrocampista centrale dotato di un buon piede e di un fisico interessante, 178 centimetri per 70 chilogrammi. Vedremo se riuscirà a fare il salto di qualità in un campionato che sembrava annunciato ma che al momento è rimandato a data da destinarsi. I grandi club intanto lo osservano e la Sampdoria se lo coccola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA