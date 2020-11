Roncello, 77enne si dà fuoco in strada e muore/ “Aveva già tentato il suicidio”

Tragedia a Roncello nella giornata di ieri, mercoledì 11 novembre 2020. Un uomo di 77enne si è tolto la vita poco prima delle ore 18.00: secondo quanto riportato dai colleghi di Monza Today, l’anziano si è cosparso il corpo di benzina e si è dato fuoco nel parcheggio del cimitero cittadino, situato in via don Locatelli. Il 77enne, un pensionato che abitava in un comune della provincia di Milano, è morto nonostante il repentino intervento delle forze dell’ordine.

In base a una primissima ricostruzione, riportata da Monza Today, l’anziano originario di Roncello è giunto sul posto a bordo della sua vettura e poco dopo si è gettato addosso della benzina. Successivamente l’uomo ha lasciato cadere per strada un accendino, facendosi così divorare dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le forze dell’ordine non hanno reso note le generalità dell’uomo, ma secondo quanto riporta l’Ansa il 77enne di Roncello aveva già tentato di togliersi la vita nei mesi scorsi. Il gesto estremo, si legge ancora, sarebbe legato alla solitudine legata alla scomparsa di sua moglie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA