Dramma a Roncoferraro, in provincia di Mantova, dove una donna di 38 anni è stata colpita con almeno 10 martellate alla testa dall’ex compagno e ora è ricoverata, in pericolo di vita, dopo aver subito un delicato intervento chirurgico per le gravissime lesioni riportate. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe fatto irruzione nell’abitazione della 38enne e l’avrebbe aggredita con ferocia.

A lanciare l’allarme sarebbe stato un corriere che, in quel momento, si trovava nei pressi del palazzo per una consegna: avrebbe visto la donna chiedere aiuto, sanguinante, alla finestra e avrebbe allertato i soccorsi. L’ex compagno della vittima, già noto per dei precedenti per maltrattamenti, si trova ora in carcere con l’accusa di tentato omicidio aggravato.

Roncoferraro, la 38enne colpita a martellate aveva paura: telecamere fuori casa, ma non è bastato

La 38enne attualmente sarebbe in gravi condizioni e aveva già denunciato l’ex compagno per stalking e maltrattamenti. Temeva per la propria vita e per quella dei figli, nati da una precedente relazione, e per questo aveva fatto installare delle telecamere di videosorveglianza all’esterno dell’appartamento.

L’uomo, un 40enne, avrebbe cercato di distruggerle in diverse occasioni e poche ore fa sarebbe riuscito a introdursi in casa per poi colpirla ripetutamente con un martello. Le indagini sul tentato femminicidio sono in mano ai Carabinieri di Mantova. Il fatto si sarebbe verificato lunedì scorso, ma è stato reso noto questa mattina. Poco prima di entrare in sala operatoria, la donna è riuscita a spiegare ai militari di essere stata colpita dal suo ex. Telecamere e testimoni avrebbero confermato la fuga del 40enne dall’abitazione della vittima subito dopo l’aggressione.

