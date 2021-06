Rondo Da Sosa, video Solo-Alone/ “Non voglio farmi cambiare dal successo”

Rondo Da Sosa ha pubblicato il suo nuovo singolo inedito “Solo/Alone“, che il rapper ha descritto come uno dei brani più personali e sentiti per lui. Annunciandolo aveva detto: “Essere famoso ti rende più solo, ma non voglio farmi cambiare dal successo“. Mattia Barbieri (vero nome del rapper) è reduce dal successo del suo primo Ep “Giovane Rondo” che gli ha permesso di diventare il primo artista italiano a raggiungere una certificazione con un progetto pubblicato esclusivamente in digitale.

Con oltre 100 milioni di stream, è entrato direttamente al numero 6 della classifica ufficiale album FIMI/Gfk e ha ottenuto così il disco d’oro. Ma non solo, cinque dei sette pezzi del suo Ep sono entrati nella Top 100 Singoli con l’esordio di tutti i brani nella Top 50 di Spotify, il tutto a solo 18 anni. Con l’uscita del nuovo singolo “Solo/Alone”, si conferma uno dei giovani talenti del rap italiano più promettenti.

Il successo internazionale di Rondo Da Sosa

“Solo/Alone”, prodotto dal fidato Nko e disponibile ovunque da venerdì 25 giugno, si presenta come una riflessione intima riguardo il successo che Rondo ha raggiunto e il rischio di farsi cambiare dalla fama. Le caratteristiche che lo hanno fatto risaltare fra tanti giovani rapper ci sono tutte, dallo storytelling personale alla fame di raggiungere l’obiettivo.

Il brano arriva in seguito alla pubblicazione di “Dubai”, prodotto sempre da Nko, che ha raggiunto oltre 12 milioni di stream, e dopo le collaborazioni internazionali con il rapper di Londra Central Cee per “Movie” e con Tion Wayne. Quest’ultimo, artista capofila dell’hip hop inglese, lo ha scelto insieme a Capo Plaza per l’esplosivo remix del pezzo “Body“, appena certificato disco d’oro e stabile nella Top 50 di Spotify. Dalla sua uscita, il brano originale ha fatto subito scalpore in tutto il Regno Unito fino ad ispirare il virale trend #BodyChallenge di Tik Tok.

