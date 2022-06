Rondoni: “Casti al matrimonio? Papa delizioso”/ “Amore liquido non ha dato serenità”

Davide Rondoni, noto scrittore e poeta, è intervenuto stamane durante il programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate, commentando l’appello degli scorsi giorni di Papa Francesco ai giovani, di arrivare casti al matrimonio. “Credo che sia delizioso che il Papa ci faccio passare di sesso, è molto divertente questa cosa perchè forse ne parla, a differenza di altri, in modo serio e profondo. Ai ragazzi di oggi si dice che bisogna conservare la natura, che c’è qualcosa di sacro nel bosco, forse c’è qualcosa di sacro anche in noi, nel nostro corpo e natura, noi siamo sia spirito che corpo. Questo invito credo sia molto bello, saggio e profondo in un’epoca in cui si tende a consumare tutto. Il problema non è tanto l’attesa, ma questo invito del Papa che nella natura c’è qualcosa di sacro e anche in noi. Quest’età dell’amore liquido – ha continuato Davide Rondoni – non ha prodotto più serenità nei rapporti erotici, c’è molta crisi anche fra i giovani”.

Assange, Uk ordina estradizione negli Usa/ WikiLeaks "Un giorno buio per la libertà"

Quindi il poeta ha proseguito, paragonando la castità ad una distesa di neve immacolata e alla novità: “Arrivare casti al matrimonio è un valore nel 2022? Se vediamo una distesa innevata bianca che non è rotta da nulla, intonsa e intatta, questo ci comunica uno stupore, una meraviglia. Quello che noi chiamiamo castità o verginità non è solo un prurito ma un qualcosa che ci incanta, che è nuovo, che è preservato, l’uomo ama la novità”.

“Gazprom taglia fornitura gas al 50%”/ Francia non riceve più gas, prezzo alle stelle

DAVIDE RONDONI: “I GIOVANI VANNO AIUTATI, SES*O COME UN VULCANO…”

“Questa società – ha continuato il poeta Davide Rondoni parlando in diretta su Rai Uno – fa molto la liberista ma al di là della banalità non va, questo momento è importante perchè ci permette di parlare di una cosa importantissima. Il sesso è un’esperienza tellurica per un ragazzo e se non viene orientato con attenzione un vulcano può fare dei disastri. E’ interessante parlare di queste cose in un’epoca in cui sembrava tabù. Non affrontare il tema è da stupidi ma il Papa ci ha aiutati invece”.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, spari in una chiesa dell'Alabama: 2 morti e un ferito

Quindi Davide Rondoni ha concluso con uno splendido messaggio: “Ai giovani va detta una cosa molto semplice, la vita va vissuta in un grande ideale che può chiedere anche un sacrificio, conta a che cosa ti dedichi e questo vale in tutto i rapporti, bisogna essere un po’ casti e se non si insegna questo ogni rapporto diventa consumo dell’altro fisico, spirituale o morale, e questo è sbagliato”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA