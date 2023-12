Ronen Bar, capo Shin Bet, scrive all’ONU/ “Israele completerà missione a Gaza, aiutateci a distruggere Hamas”

Ronen Bar, il capo dello Shin Bet (Agenzia per la sicurezza israeliana), ha scritto una lettera ad Antonio Guterres, segretario generale dell’ONU, per discutere del futuro della guerra tra Israele e Hamas. “Siamo determinati a completare la nostra missione a Gaza. Per vedere un mondo più sicuro ci si dovrebbe astenere dall’interferire o dal fermarci”, ha annunciato secondo il testo pubblicato dal Jerusalem Post e tradotto da Il Foglio.

È in virtù di ciò che ha anche puntato il dito contro le Nazioni Unite per non essersi schierate contro Hamas. “La Carta afferma che l’obiettivo dell’organizzazione è quello di ‘rinnovare la fede nei diritti umani più basilari, nella dignità umana e nell’importanza della vita umana, e nell’uguaglianza dei diritti tra uomini e donne’. Hamas governa la Striscia di Gaza da 17 anni e ignora grossolanamente questi princìpi e i bisogni dei 2,2 milioni di abitanti. Durante l’attacco del 7 ottobre, non vi è stato rispetto né diritto di sorta. L’Onu è stata fondata per garantire il ‘mai più’ in qualsiasi parte del mondo. Ma il giorno del massacro, ciò è stato smentito in piena forza. Gli ebrei sono stati brutalmente assassinati, solo perché erano ebrei”, ha continuato.

Ronen Bar, capo Shin Bet, scrive all’ONU: la lettera sulla guerra tra Israele e Hamas

Ronen Bar, a nome dello Shin Bet, ha chiesto dunque sostegno all’Onu. “In segno di rispetto per le migliaia di vite che sono già andate perdute e per salvarne molte altre, vi preghiamo di aiutarci a rimuovere il dominio del male dalla Striscia di Gaza e a ripristinare la fiducia nei diritti umani più basilari, la dignità umana e il valore della vita umana, come scritto nella Carta delle Nazioni Unite. Aiutateci a ripristinare la fede nella parità di diritti tra uomini e donne, palestinesi, israeliani, musulmani, cristiani, ebrei e altri. Aiutateci a riportare indietro i nostri padri e madri, i nostri fratelli e sorelle, a casa. Aiutateci a riportare a casa i nostri nonni. Aiutateci a salvare i nostri bambini e a restituirli alle loro famiglie, per iniziare a curare le nostre ferite”.

E conclude: “Gli autori di questi crimini non appartengono alla razza umana e non sono umani. Questa non è una guerra ideologica o religiosa, è una lotta tra il bene e il male. Israele si trova in prima linea, in difesa del mondo libero, in piedi tra l’oscurità e la luce, tra la barbarie e l’umanità. Noi siamo lo strato protettivo tra coloro che piangono la morte e coloro che la adorano”.











