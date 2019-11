RONG HAO WU/ Eliminato: “Non pensavo di essere così…” (Bake Off Italia)

Antonino Cannavacciuolo è il quarto giudice della finale di Bake Off Italia. Per la gioia di Rong Hao Wu, che si esalta non appena lui gli rivolge la parola. Cannavacciuolo, infatti, è una vera autorità nel campo della cucina. “Tutta l’ansia mi è passata”, commenta il 19enne quando lo chef si allontana. Cannavacciuolo, infatti, è impegnato con le altre ispezioni ai fornelli. Rong è forse il concorrente che adotta la strategia migliore. Il ragazzo ha deciso di isolarsi dal resto del gruppo, che continua a fare squadra nonostante l’imminente proclamazione del vincitore. Per lui è una scelta ovvia: i concorrenti non possono continuare ad aiutarsi, proprio in questo momento decisivo. Nonostante la strategia, però, Rong arriva quarto alla sfida. Questo il commento quando esce di scena: “Quando sono entrato a Bake Off, non pensavo di essere così bravo. Ho raggiunto il mio traguardo arrivando fin qua”. Le sue monoporzioni sono state giudicate “non buone” soprattutto dal quarto giudice. Per questo dolce, Tonino aveva messo a disposizione quattro ingredienti (sale, olio, ricotta e limone), che Rong non ha saputo mixare a dovere. (agg. di Rossella Pastore)

Rong Hao Wu, finalista di Bake Off Italia 2019

Rong Hao Wu è pronto per la finale di Bake Off Italia, dopo essere stato diverse volte vicino all’eliminazione. Un percorso in crescita che l’ha portato a sognare la vittoria nell’ultima puntata. Il ragazzo ha un rapporto abbastanza buono con i concorrenti anche se sicuramente non ha legato in modo particolare con nessuno. La sua filosofia è quello di fare tutto per conto suo. Durante la prova tecnica si sente un po’ isolato e Benedetta lo provoca, gli dice che Riccardo spera che sia eliminato. Rong però dice che vorrebbe arrivare in finale con Riccardo e Martina. Con i giudici c’è una relazione ottima anche se spesso l’hanno criticato, tuttavia Rong ha sempre accolto le critiche in modo molto costruttivo cercando di fare i miglioramenti opportuni. Rong, nonostante non sia mai stato tra i favoriti di Bake Off, è riuscito a migliorare ed arrivare in finale. I principali pregi di Rong in questa puntata sono la voglia di osare e di uscire un po’ dalla sua comfort zone. L’unico difetto che Rong continua ad avere è una certa imprecisione sulle piccole cose, ma nel complesso è in continuo miglioramento. A oggi non si può dire che Rong non sia favorito visto che ha già sorpreso tanto e può far di più.

Rong Hao Wu, cos’è successo in semifinale?

Rong Hao Wu, con sorpresa di alcuni concorrenti, se l’è giocata anche in semifinale di Bake Off Italia. La prima prova di questo episodio si svolge a Disneyland. I dolci di questa puntata saranno un omaggio all’infanzia e al parco Disneyland. Il dolce viene assegnato a ognuno da un personaggio di Disneyland. A Rong Topolino assegna una torta di forma rotonda, con il formaggio e rossa. Il tempo a disposizione è 120 minuti. Rong si propone di fare una torta che lui ama definire sbombardante. Rong prepara una torta ispirata a Topolino con base di riso soffiato e cioccolato ruby, frosting al formaggio caprino e aglio nero, purea di lamponi con cognac e glassa. Rong è un po’ preoccupato per il suo dolce e pensa che sia il più rischioso della sua carriera a Bake Off. Finalmente anche la torta di Rong viene valutata. Knam dice che la torta in sé è ben azzeccata, l’unico aspetto è che lui avrebbe bagnato di più. Il pan di Spagna è buono e apprezza l’aglio nero.

Clelia la apprezza molto mentre anche Damiano è contento che abbia osato. Anche Rong viene promosso. Arriva il momento della prova tecnica e Rong deve preparare la torta nuvola. La torta di Rong non ha un bell’effetto velluto e le foglie si sono sciolte. Knam nota che il crumble è quasi bruciato ma per il resto è fatta bene. La sua torta arriva quarta in classifica. Rong inizia subito a spaventarsi per la prova creativa. I concorrenti avranno una torta per ciascuno e i piccoli giudici dovranno dir loro quali sono i sapori e gli ingredienti senza che loro la possano vedere. Il tempo a disposizione è 150 minuti. La torta di Rong è simile nell’aspetto ma non nel sapore e nelle componenti. Ci sono troppi errori. Anche lui arriva in finale.

Clicca qui per il video di presentazione del concorrente



© RIPRODUZIONE RISERVATA