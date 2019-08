Ronn Moss, da Beautiful alle sagre/ L’ex Ridge in saldo: centri commerciali e…

Dai Matrimoni con Brooke Logan alle sagre è un attimo. Lo sa bene Ronn Moss, celebre volto “squadrato” di Beautiful, che negli anni scorsi ha svestito i panni dell’amato Ridge Forrester per dedicarsi a una vecchi a passione: la musica. Niente più nozze con Brooke né figli dalla dubbia paternità per l’attore americano (che è stato sostituito da Thorsten Kaye). Dimenticati i tradimenti, i litigi e le lotte di potere per ambire alla presidenza della Forrester Creation, ai modelli di alta moda Ridge ha preferito il canto e oggi, abbandonati i piani alti dello storico edificio di Los Angeles, ha scelto di dedicarsi anima e corpo ai live nei centri commerciali e nelle sagre. Lo scorso 25 maggio, riporta Valerio Palmieri su Spy, l’attore, oggi musicista, ha intrattenuto il pubblico dell’Elnòs Shopping, un centro commerciale di Brescia, per l’anteprima delle tappe italiane sua tournée mondiale, Usa meets Italy – Ronn Moss world tour“.

LE TAPPE DELLA TOURNÉE

Ai più attenti, non sono sfuggite le numerose condivisioni social che immortalavano Ronn Moss in alcune delle località più belle d’Italia. Insieme con i fan, a bordo piscina, nel corso delle sue esibizioni nei locali: l’ex Ridge di Beautiful è stato immortalato praticamente ovunque. Spy ha ricostruito passo passo le tappe della sua più recente tournée italiana, confermando di averlo intercettato il 1 giugno a Grottazzolina (Fermo), 8 giugno al centro commerciale Megalò di Chieti, 16 giugno alla festa patronale di Fasano e il 18 a Monopoli. Nel corso dell’esibizione realizzata a Loano lo scorso 24 giugno, Ronn Moss si sarebbe esibito sulle note del successo “Baby come back”, oltre a rendere omaggio al Bel Paese con il brano italiano, celebre in tutto il mondo “O sole mio”. Non solo canto, però, per l’ex volto delle soap opera: poco prima di partire alla volta della tappa successiva, l’artista – secondo quanto confermato dalla stampa locale – si sarebbe concesso un abbondante piatto di ravioli di capesante al burro.

